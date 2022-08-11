PKK bombacısı adım adım izlenmiş | Son anda yakalandı
Kanlı saldırılar düzenlemek için İstanbul'a geldiği belirlenen terörist Mehdi Mıçı'nın yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, saldırganın bölgedeki ilişkiler ağı mercek altına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu yakalanan, terör örgütü PKK-KCK üyesi ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, PKK-KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının İran-Irak-Suriye sınırları üzerinden ülkeye giriş yapabileceği, akabinde sansasyonel nitelikli eylem arayışında olabilecekleri istihbaratına yönelik çalışma başlatmıştı.