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PKK bombacısı adım adım izlenmiş | Son anda yakalandı

Terör örgütü adına İstanbul'a bombalı saldırılar düzenlemek için gönderilen Saydo Botan Gever adlı teröristin tüm ilişkileri deşifre oldu

11 Ağustos 2022 Perşembe 23:08
PKK bombacısı adım adım izlenmiş | Son anda yakalandı

PKK bombacısı adım adım izlenmiş | Son anda yakalandı

Kanlı saldırılar düzenlemek için İstanbul'a geldiği belirlenen terörist Mehdi Mıçı'nın yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, saldırganın bölgedeki ilişkiler ağı mercek altına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu yakalanan, terör örgütü PKK-KCK üyesi ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, PKK-KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının İran-Irak-Suriye sınırları üzerinden ülkeye giriş yapabileceği, akabinde sansasyonel nitelikli eylem arayışında olabilecekleri istihbaratına yönelik çalışma başlatmıştı.

PKK/KCK terör örgütünce talimat verilmesi halinde eylemsel faaliyet konularında örgüt adına inisiyatif alarak sansasyonel nitelikte eylem yapabileceği değerlendirilen sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde faaliyet göstermekteyken sınır hattından illegal geçiş yaparak İstanbul’a gelerek eylem hazırlığında olduğu tespit edilen ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı ve beraberindeki 3 terörist yakalanarak gözaltına alınmıştı.


 

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