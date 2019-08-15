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PKK'lı teröristler hendekleri petrolle doldurup ateşe verdi

Suriye sınırında askeri yığınak son şeklini aldı. Sınır ötesi harekat için Ankara'nın emri bekleniyor. ABD Türkiye'nin barış koridoru önerisine yeşil ışık yakarken PKK'lı teröristlerin provakasyonları arttı.

PKK'lı teröristler hendekleri petrolle doldurup ateşe verdi

Suriye sınırında askeri yığınak son şeklini aldı. Sınır ötesi harekat için Ankara'nın emri bekleniyor. ABD Türkiye'nin barış koridoru önerisine yeşil ışık yakarken PKK'lı teröristlerin provakasyonları arttı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 22:53
PKK'lı teröristler hendekleri petrolle doldurup ateşe verdi

PKK'lı teröristler hendekleri petrolle doldurup ateşe verdi



Türkiye Suriye sınır hattında, Ankara'nın Barış Koridoru atağı, PKK'lı teröristlerin kabusu haline geldi. Sınır hattında kazdıkları hendekleri petrolle dolduran teröristler ateşe vererek kaçtı.


Suriye sınırında son durum, Türkiye Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlıkları ve güvenli bölge çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken YPG’li teröristler, sınırda provokasyonu sürdürüyor.


Mardin'in Nusaybin ilçesinde eski sınır kapısı karşında bulunan Kamışlı hattında dün gece terör örgütü YPG mensupları tarafından kazılan hendeklerin, içlerine petrol doldurularak ateşe verildiği iddia edildi


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dün gece Mardin’in Nusaybin ilçesi karşında bulunan Kamışlı ile sınır olan eski sınır kapısı önündeki Suriye sınırında YPG’li teröristler, kazdıkları hendeklerin içine petrol doldurularak ateşe verdi. Sınır kapısını tehdit eden yangına Nusaybin ve Kızıltepe itfaiyesi ekipleri ile TOMA’lar tarafından müdahale edildi.

Sınır boyu kazılan hendeklere petrol doldurularak YPG’li teröristlerin, Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi müttefiklerle yapılan görüşmeleri provoke etmek ve kaçış güzergahlarını oluşturmak için hendekleri ateşe verdiği iddia ediliyor.
 

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