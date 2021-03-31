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PKK'nın işkence görüntüleri izleyenleri isyan ettirdi

Terör örgütü PKK Irak'ın Sincar kentinde bölge halkı üzerinde tehdit ve işkenceyle baskı kurmaya devam ederken, örgütün zorla kaçırdığı iki Ezidi'ye yönelik uyguladığı işkence görüntülerine ulaşıldı

31 Mart 2021 Çarşamba 08:37
PKK'nın işkence görüntüleri izleyenleri isyan ettirdi

PKK'nın işkence görüntüleri izleyenleri isyan ettirdi


Irak’ta Bağdat ile Erbil yönetimi arasında 9 Ekim'de imzalanan ve terör örgütün PKK'nın Sincar merkezinden çıkarılmasını kapsayan anlaşmaya göre, örgüte bağlı sözde ‘Şengal Savunma Birlikleri'nin 1 Nisan'a kadar bölgeden çekilmesi gerekiyor. Başta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK, hem Sincar hem de Kandil'deki varlığını sürdürüyor. Örgütün Sincar’dan çıkmamak için bölge halkı üzerindeki tehdit ve işkenceyi arttırdığı bildirildi. 

ZORLA KAÇIRIP, KIRBAÇ İLE İŞKENCE

Örgütün, bölgenin (Sincar) 30 kilometre batısındaki Bara kasabasındaki eğitim kampında iki Ezidi’ye uyguladığı işkence görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, terör örgütünün iki Ezidi’yi ellerinden iple tavana bağlayarak kırbaç ile defalarca işkence uyguladığı görüldü. Örgütün işkencesine dayanamayan iki Ezidi bağırarak, yardım istedi. Ezidiler’in kanlar içinde kaldığı anlar da görüntüye yansıdı.

EZİDİLER'İN SÖZCÜSÜNDEN "PKK SİNCAR’DAN ÇIKSIN" İSYANI

PKK’nın Sincar’da sivil halka uyguladığı zulme tepki gösteren Ezidiler’in sözcüsü İbrahim Hüdeyda, yaptığı açıklamada, "Bir kez daha PKK’nın Sincar’dan çıkartılmasını istiyoruz. PKK’nın varlığını bölge güvenliği ve istikrarı için tehlike kaynağıdır" diye konuştu.

"BÖLGEDE ÇOK SAYIDA PKK’LI VAR"

"Bazı yetkililer PKK’nın Sincar’da bulunmadığı açıklamaları bariz yalan. Bölgede çok sayıda PKK’lı var. Onlarca Ezidi PKK tarafından alıkonulmuş durumda" diye konuşan Hüdeyda, "Konu BM ve yetkililere iletilmiş durumda ancak, Şu ana kadar hiçbir gelişme yok" ifadelerini kullandı.

ÖRGÜTÜN YUVALANDIKLARI YERLERİ TEK TEK SAYDI

Hüdeyda, terör örgütünün Sincar kentinde yuvalandığı bölgeleri de tek tek saydı. Hüdeyda örgütün, Bera kasabası, Şello, Hanasur, Sununi, Mezarçermiyal, Kahtaniye, Serdeşti, Şimel ve Del Kasap bölgelerinde varlığını sürdürdüğünü söyledi.

"TÜRKİYE SİNCAR’DA SİVİLLERİ HEDEF ALMIYOR"

Öte yandan Hüdeyda, terör örgütü PKK’nın, Türkiye’ye yönelik bölgede yürüttüğü kara propagandayı boşa çıkararak, "Türkiye sadece PKK’yı tehdit görüyor. Türkiye Sincar’daki sivilleri kesinlikle hedef almıyor. Gerçek budur" dedi.

"EĞER IRAK ORDUSU BAŞ GELEMEZSE TÜRKİYE BİZİ KURTARSIN"

Örgütün bölgeden çıkarılması gerektiğini yineleyen Hüdeyda, "PKK, Irak hükümetini zayıf olduğunu sanıyor. Hükümet zayıf değil. Hükümetin içinde bulunan bazı yetkililer PKK’ya para veriyor. Bazı ülkeler de örgüte destek veriyor. Eğer Irak ordusu, terörist PKK’ya baş gelemezse Türkiye gelip bizleri kurtarsın. PKK’nın toplantısı Sincar Merkezi’nde yapıldı. Irak ordusuna karşı hazırlık yapılıyor. Önemli yerlere keskin nişancı yerleştirdiler. Sivilleri kaçırıp nöbet tutturuyorlar. PKK Ezidiler’e baskı yaparak, gösterilere katılmalarını zorluyor. Örgüt en çok kadın ve çocukları kullanıyor. Sincar’da Irak ordusunu istemiyorlar" ifadelerine yer verdi.

BAĞDAT İLE ERBİL ARASINDA İMZALANAN SİNCAR ANLAŞMASI

Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim 2020’de imzalanan anlaşma metnine göre, Sincar'da ilçe kaymakamı ve diğer idari birimler için yeni atamalar gerçekleştirilecek. Sincar içindeki güvenliğin sağlanması ise Sincar polis güçleri, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi tarafından IKBY güçleriyle koordinasyonlu şekilde yürütülecek. Yasal olmayan tüm silahlı yapıların ilçe dışına çıkarılmasını da öngören anlaşma doğrultusunda, IKBY ile iş birliği kapsamında 2 bin 500 güvenlik unsuru için atama yapılacak. PKK'nın Sincar merkezinden çıkarılmasını kapsayan anlaşmaya göre, örgüte bağlı sözde ‘Şengal Savunma Birlikleri'nin 1 Nisan'a kadar bölgeden çekilmesi gerekiyor.

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Son Dakika HaberPKKİşkenceEzidiler
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