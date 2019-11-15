

PKK'nın kadın bombacısı Adana'da yakalandı



Suriye'den sahte kimliklerle Türkiye'ye gelen PKK'lı teröristler, katliam saldırısına hazırlanırken yakalandı. Örgütün bombacısı kadın teröristin üniversite eğitimini bırakarak Suriye'ye gittiği ortaya çıktı. Saldırıya hazır olarak bulunan bombanın ise Ankara Güven Park katliamında kullanılan patlayıcı ile aynı olduğu belirlendi. Bombacı kadın teröristin, Ankara'da eğitim hayatı boyunca hiç bir yerde parmak izi bırakmamak için özel çaba harcadığı belirlendi.



Adana Emniyet Müdürlüğü' Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin bombalı eylemleri önlemek için yaptığı ortak çalışmada Ankara Hacattepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde okurken bölücü terör örgütü PKK'ya katılan ve başta Kandil olmak üzere terör örgütünün birçok kampında bomba eğitimi alıp daha sonra da 'bomba eğitmeni' olan Elif K.'nin (25) Halil M. isimli Suriyeli bir terörist ile Ayn El Arab'tan Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığını ve Adana'ya geleceğini öğrendi.

Polis ekipleri Adana İncirlik Park Alanı'nda önlem alarak teröristleri beklemeye başladı. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden Türkiye'ye giriş yapan teröristler kendilerine aile süsü vererek Adana'ya kadar geldi. Ancak Adana polisi Elif K. (25) ile Halil M.’nin (26) bulunduğu aracı durdurdu.

ARAPÇA KONUŞUP, SURİYE KİMLİĞİ VERDİLER

Arapça konuşan zanlılar polise Suriye kimliği verdi. Ekipler, Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden kontrol ettirdiği kimliğin sahte olduğunu anladı. Kimliklerin üzerine kendi fotoğraflarını yapıştırdıkları ortaya çıkan şüpheliler gözaltına alındı.

KADIN TÜRKÇE KONUŞMALARA TEPKİ VERDİ

Emniyette sorguya alınan Elif K., Türkçe bilmiyormuş gibi davranarak sürekli Arapça ve Kürtçe konuşmaya başladı. Örgüt tarafından infaz edilir korkusuyla gerçek kimliğini açıklamayan Elif K., kendisinin Suriye vatandaşı olduğunu iddia etti. Polis kadın teröristin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olduğunu anlayarak onun yanında sık sık Türkçe konuşarak tepkisini ölçtü. Örgüt ile ilgili konuşulan Türkçe konulara tepki veren kadın terörist sorguda itirafta bulundu.

"13 FARKLI BOMBA YAPMAYI BİLİYORUM"

Bunun üzerine Elif K., 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü 2’nci sınıfta okurken eğitimi yarıda bırakarak PKK’ya katıldığını söyledi. Uzaktan kumandalı ve saat ayarlı 13 farklı çeşitte bomba yapmayı bildiğini söyleyen Elif K., Türkiye’ye bombalı bir eylem yapmak için geldiğini söyledi.

BOMBANIN YERİNİ POLİSE SÖYLEDİ

Sahte kimlik düzenleme, sabotaj, suikast, büyük şehirlerde saldırı eğitimleri aldığını söyleyen Elif K., terör örgütü PKK’nın sözde özel kuvvetler eğiticisi olduğunu anlattı. PKK kamplarında eğitim gördükten sonra YPG adlı terör yapılanmasına geçen Elif K.'nin, “PKK neyse YPG de odur” dediği öğrenildi. Şüpheli Elif K., sorgusunda Türkiye’ye önceden sokularak bombanın malzemelerinin gizlendiği yerin bilgilerini polise verdi.

"EN YOĞUN YERDE BOMBAYI PATLATACAKTIM"

Ekipler söz konusu ildeki adrese yaptığı operasyonda kavanoz içinde 7 litre nitrometan-anilin karışımı sıvı patlayıcı ele geçirdi. Bu patlayıcının 2016 yılında Ankara’nın Güven Parkı'ndaki 34 kişinin öldüğü bombalı eylemde kullanılan patlayıcıyla aynı olduğu ortaya çıktı. Planlanan kanlı eylemin nerede yapılacağı örgüt tarafından kendi inisiyatifine bırakıldığı anlatan Elif K. keşif yaptıktan sonra en yoğun bölgede Türkiye ekonomisini zora sokmak çökertmek için büyükşehirlerin birinde bomba patlatacağını anlattı.

HİÇBİR YERDE PARMAK İZİ BIRAKMAMIŞ

Üniversitede okurken terör örgütüne katılan Elif K., parmak izi bırakmamak için ehliyet dahi almadığını, bu yüzden adeta hayalet gibi olduğunu ifade etti. İtiraflarda bulunan Elif K. ile kocası görünümdeki Suriyeli Halil M., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Zanlıları para karşılığında ülkeye kaçak yollarla soktuğu ileri sürülen H.Ç. ve O.S. de tutuklandı.