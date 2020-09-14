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PKK'nın sapkın imamı cezaevine gönderildi

Yakın tarihe damgasını vuran Açılım sürecinde gazetelerde TV ekranlarında gündeme gelen terör örgütü PKK'nın imamı, İstanbul'da bir kadını taciz etmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 10:40
PKK'nın sapkın imamı cezaevine gönderildi


PKK'nın sapkın imamı cezaevine gönderildi

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan, bir dönem sık sık gazete haberelrine konu olan imam, boşanma aşamasındaki kadınlara büyü yapma vaadiyle tacizden tutuklandı. Sapkın imamın iğrenç görüntüleri sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. 

İstanbul Esenler’de kendini hoca olarak tanıtarak evliliklerinde kocalarıyla aralarında problem olduğunu söyleyen birçok kadına cinsel tacizde bulunan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen tacizcinin PKK sempatizanı olduğu ortaya çıktı.

Mide bulandırıcı olay, geçtiğimiz günlerde Esenler Kemer Mahallesi 904 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Esenler’de oturan bir kişi eşiyle aralarının kötü olduğu bir dönemde, dini nikahını tazelemek için mahallede kendini hoca gibi tanıtan B.D. isimli bir şahısla irtibata geçti. Ailenin evine gelerek kefaret parası ödemeleri gerektiğini söyleyen B.D., ailenin 3 bin 200 lirasını aldı. Hoca olduğunu söyleyen B.D., daha sonra ayrı bir odada kadınla görüşeceğini belirtti ve bir süre sonra nikahın tazelendiğini söyleyerek evden ayrıldı.

TACİZCİ TUTUKLANDI

Bir süre sonra aile, aynı mahalleden başka bir kadının B.D. tarafından taciz edildiğini öğrenince polise başvurdu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde tacizci B.D. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK SEMPATİZANI ÇIKTI

Esenler'de evliliklerinde problem yaşayan birden çok kadına, kocalarıyla aralarındaki problemleri çözeceğini söyleyerek tacizde bulunan B.D.'nin terör örgütü PKK sempatizanı olduğu öğrenildi. B.D.’nin daha önceki yıllarda da taciz suçuna karıştığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
İmamSapkın
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