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Plaj kabininde gizli çekim yapan adamı vatandaşlar yakaladı

Antalya Konyaaltı sahilindeki kabinlerde üstlerini değişen 2 genç kızı, kabin altından cep telefonu ile görüntüleyen Mustafa A. (38), çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:39
Plaj kabininde gizli çekim yapan adamı vatandaşlar yakaladı

Plaj kabininde gizli çekim yapan adamı vatandaşlar yakaladı


Antalya'daki olay, öğle saatlerinde Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Bir erkeğin cep telefonuyla kabin altından görüntü çektiğini fark eden bir kadın, bir süre sonra kabinlerden çıkan A.A. (17) ve Y.H. (17) adlı genç kızlara durumu anlattı ve görüntüleri alan kişiyi gösterdi. 

2 genç kızın, yanına gidip tartıştığı görüntü alan kişinin kaçmaya başlaması üzerine sahildekiler de şüpheliyi kovalamaya başladı. Sahil bölümünden kaçarak otopark kısmına gelen şüpheli, kendisini kovalayan gençler tarafından yakalanarak, yere yatırıldı. Mustafa A. olduğu belirlenen şüpheli, bir süre sonra gelen polise teslim edildi.

"PİŞKİN PİŞKİN BİZE BAKIYORDU"

Olayın şokunu yaşayan genç kızlardan Y.H., gözyaşları arasında ailesini arayarak yaşadıklarını anlattı. "Kabinin altından bizi çekti" diyen Y.H., "İlk etapta fark etmedim. Bize bir kadın söyledi. Adliyeye çıkacağız, bunu salıverecekler" diye konuştu. Genç kızların arkadaşı K.Ö. ise "Kızlar üstünü değişirken kabinin altından elini uzatarak görüntü çektiğini bir Rus abla fark etmiş. Rus abla bize söyledi. O adam da kabinlerin yan tarafında oturup pişkin pişkin bize bakıyordu" dedi.


GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUNDA

Mustafa A.'yı kovalamacayla yakalayan gençlerden biri ise "Biz burada oturuyorduk. Birden yaygara koptu, bir adamı kovalıyorlardı. Sonra biz de kovalamaya başladık. Kızlar da ağlıyordu ve çok üzgündüler. Adamı yakalayıp cep telefonuna baktığımızda, kızların fotoğraflarını ve videolarını çektiğini gördük. Sahilde ve kabinde çekmiş. Zaten birçok insanın fotoğrafı vardı. Kabinin altından elini uzatıp görüntüleri çekmiş. Biz de yakalayıp polise teslim ettik" diye konuştu.
Olay yerine gelen polis, Mustafa A.'yı gözaltına aldı. Şikayetçi olan A.A. ile Y.H. de ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Plaj KabiniGizli çekim
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