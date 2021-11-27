Polis aracına korna çalan gence dayak



İzmir'de evinin önüne aracını park etmek isteyen yurttaş, yolu kapatan polis aracına korna çaldı. Yaşanan tartışmanın ardından polisler, korna çalan yurttaşı darbetti. Söz konusu görüntülerin yayılmasının ardından İzmir Valiliği'nden açıklama geldi.

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde arabasını evinin önüne park etmek isteyen Volkan Karaaslan isimli yurttaş, iddiaya göre yolu kapatan polisleri uyarmak amacıyla kornaya bastı.

TELE1'de yer alan habere göre, Baba Salman Karaaslan, oğlunun tepkisinin ardından polis ekiplerinin oğluna saldırıp darp ettiğini söyledi. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyada binlerce paylaşım aldı.

Karaaslan’ın darp edildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Polislerin görüntülerdeki tutumu büyük tepki çekerken, darp edilen Volkan Karaaslan’ın babası Salman Karaaslan yaşananları anlattı.

POLİS GBT İSTEMİŞ, BİBER GAZI SIKMIŞ"

'SEN KİMSİN KORNAYA BASIYORSUN'

Baba Karaaslan, “Kızım, oğlum ve kızımın nişanlısı eve dönüyor veterinerden. Polis kapımızın önünde duruyor. Arabayı içeri sokmak istiyor polis izin vermiyor. Bağırıp çağırıp GBT istiyor. Oğlum da tepki gösteriyor ve ‘Terörist miyim ben?’ diyor. Bunun üzerine polis elinden biber gazı çıkarıp yüzüne sıkıyor. Kızım ve nişanlısı daha sonra eve gidiyor. Oğlum gözlerini açıp üzerine yürüyor, bu sırada polis ona yumruk atıyor. Yan tarafta bir polis ihbar geçiyor. Polislere saldırı olduğunu söyleyerek oğlumdan şikayetçi oluyorlar. Polisler oğlumu ve eşimi darp etti, biz de şikayetçi olduk” diye konuştu.

Saldırıya uğrayan yurttaşın kardeşi ise, “Abim arabasını park etmek için sitenin önüne yanaşıyor. O sırada polis çapraz park etmiş arabasını. Abim bir kez kornaya basıyor. Polisler arabadan inip ‘sen kimsin kornaya basıyorsun’ diyerek abime saldırıyorlar…” dedi.

CHP’DEN AİLEYE ZİYARET

CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, CHP Kadın Kolları’nın aileyi ziyaret ettiğini açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilişkin İzmir Valiliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, 24 Kasım'daki olayda polisin, öğrencilerin güvenliği için bölgede denetim ve kontrol görevi yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Polis ekiplerimizin uygulamaları esnasında bir kısım vatandaşlarımızın polise mukavemet ettiği, bir polisimizi darp ettiği, polisimizin bu vatandaşlara müdahalesi sırasında ise orantısız güç kullanıldığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine olaya müdahale eden, orantısız güç kullanan personelimiz hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, vatandaşlarımıza tekme savuran bir polis memurumuz da soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır."

