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Polis aracını çalarak kaçan hırsız trafiği karıştırdı

İstanbul'da sivil polis aracıyla cezaevine götürülen 17 yaşındaki tutuklu, ekibin dalgınlığından yararlanarak polis aracını çalarak kaçtı.

Polis aracını çalarak kaçan hırsız trafiği karıştırdı

İstanbul'da sivil polis aracıyla cezaevine götürülen 17 yaşındaki tutuklu, ekibin dalgınlığından yararlanarak polis aracını çalarak kaçtı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 17:03
Polis aracını çalarak kaçan hırsız trafiği karıştırdı

Polis aracını çalarak kaçan hırsız trafiği karıştırdı

İstanbul Başakşehir’de polis ekibi, TEM Otoyolu’ndan cezaevine 17 yaşındaki bir tutukluyu götürdüğü esnada sivil polis arabasına öndeki araçtan parça sıçradı. Olaya bakmak için inen polisin boşluğundan yararlanan şüpheli, sivil polis aracını alarak kaçtı. Polis, Avcılar ilçesinde aracı bırakıp kaçan zanlıyı arıyor.

MALTEPE CEZAEVİNE GİDİYORDU

Olay, TEM Otoyolu Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Büro polisleri 17 yaşında bir tutukluyu Maltepe Cezaevine götürüyordu. Sivil polis arabası yolda seyir halindeyken başka bir araçtan malzemeler fırlayarak kaportaya çarptı.

ARACI SAĞA SOLA VURARAK KAÇTI

Polislerin kontrol için durduğu esnada zanlı, sivil ekip otosunu alarak kaçtı. Polis ekiplerinin uzun süre peşine düştüğü zanlı, Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir sokağa aracı bırakarak yaya olarak kaçtı. Aracın kaportasında zanlının kaçarken sağa sola vurmasından kaynaklı zarar olduğu görüldü.
Polis siyah giyimli olduğu belirlenen zanlıyı arama çalışmalarına başladı.

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