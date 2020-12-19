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Polis aracını İranlı'ya sürdüren memur açığa alındı

Altında polis aracıyla gece İstanbul turu atan İranlı'nın sosyal medyada yayınladığı görüntülerin ardından soruşturma açıldı. 

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:24
Polis aracını İranlı'ya sürdüren memur açığa alındı

Polis aracıİranlı'ya sürdüren memur açığa alındı


Sosyal medyada vatandaşların sert tepki gösterdiği İranlı gencin, polis aracıyla yaptığı İstanbul turunun ardından soruşturma açıldı.Kağıthane'de, adli bir konuyla ilgili ifadesi alındıktan sonra polis otomobilini sürerek tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu şahısla ilgili işlem başlatılırken sorumlu polis memuru görevden uzaklaştırıldı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, İran uyruklu M.H.F. tarafından paylaşılan söz konusu video görüntüleriyle ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Görüntülerin 17 Aralık'ta çekildiği, aracın Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracı olduğu belirtilen açıklamada, "M.H.F. isimli şahsın adli bir konu ile ilgili olarak ifadesinin alındığı, söz konusu görüntülerin bu işlemleri sonrasında çekildiği tespit edilmiştir. Görüntüleri çeken M.H.F. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, görevli polis memuru da görevden uzaklaştırılmış, hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır.’’ denildi.

LÜKS ARACINDA KARPUZ SATMIŞTI

 Ülkesinde sosyal medya fenomeni olan İran uyruklu M.H.F, daha önce de, Beyoğlu'nda Lamborghini marka lüks Spor aracından 5 liraya karpuz sattığı görüntülerle gündeme gelmişti.

Bunun üzerine İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, araç sürücüsü M.H.F. emniyete getirilerek, hakkında "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 1 (Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek) maddesine göre 1228 lira idari para cezası uygulanmış, M.H.F'nin kullandığı lüks araç, 15 gün süreyle trafikten men edilmişti. 

Ferrarili seyyar karpuz satıcısı 
Ferrarili seyyar karpuz satıcısı 
Son Güncelleme: 19.12.2020 19:35
Anahtar Kelimeler:
İranlıPolis Aracı
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