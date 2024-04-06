Polis bu kez izin vermedi | İsrail protestosuna ters kelepçe



İstanbsul Beyoğlu'nda sosyal medya üstünden örgütlenen yüzlerce kişi izinsiz İsrail protestosu düzenledi, daha önce polisin hoşgörülü tutumu bu kez şiddete dönüştü. Bu arada 2 polis memurunun açığa alındığı bildirildi

Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin kesilmesihi talep eden protestoculara İstanbul polisi bu kez hoşgörüyle yaklaşmadı. Sosyal medyada organize olan gruplar Beyoğlu'nda buluştu. 'Filistin İçin Bin' topluluğunun çağrısıyla Taksim Beyoğlu'nda toplanan kadınlar ters kelepçe takılıp darbedilerek gözaltına alındı. O anlar kameraya da yansıdı.



Filistin İçin Bin Genç' grubu tarafından İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Filistin'e destek eylemi yapıldı. Eylemciler, “Katil İsrail, iş birlikçi AKP”, “Nehirden denize özgür Filistin” ve “İsrail’e kınama yetmez, ticareti kes” sloganları attı. Bir süre sonra eylemcilerin çevresi çevik kuvvet tarafından kuşatıldı ve eylemcilerden çoğu ters kelepçe ile gözaltına alındı.

"DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARET EDEREK GÜVENLİK GÜÇLERİNE MUKAVEMET ETMİŞTİR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eyleme ilişkin sosyal medya X hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, mesajında şunları belirtti:

* "Bugün saat 15.30’da İstanbul Beyoğlu’nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail’le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir.

"2 EMNİYET GÖREVLİSİ AÇIĞA ALINDI"

* Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

SİYASETÇİLERDEN TEPKİ

Görüntülerin sosyal medyada sıkça paylaşılmasından sonra siyasetçilerden de tepkiler geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim. 'İsrail ile ticarete dur de' sloganıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır. Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

ise "İsrail'le yapılan ticaret Gazzeli mazlumlara zulümdür, ticareti protesto edenleri rencide edici bir şekilde gözaltına alıp işkence yapmak daha da büyük zulümdür. Dün Konya, bugün İstanbul… İsrail’e ticareti protesto eden gençlerimize yapılan bu muamele; İsrail’in zulmünü meşrulaştırmakta ve bu katil devleti cesaretlendirmektedir. İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanettir. Nokta!" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da "Bacılarımıza ters kelepçe vurdular diyenler! Bacılarımıza ters kelepçe vurdular... Oruç tutmayanları taciz edenlere çağrımdır. Zerre kadar onurunuz varsa, Gazze'ye sahip çıkan başörtülülere ters kelepçe takarak yumruklayanlara ses edin. Yalandan şov yapmayın.. Başörtüye uzanan elleri kırın. İktidara zalim diye haykırın. Yalandan Din Tüccarlığı yapmayın" dedi.

CHP, HEYET GÖREVLENDİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan protestonun ardından süreci takip etmek amacıyla İstanbul Milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek'i görevlendirdi.



BEYOĞLU'NDA GERGİN ANLAR



İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken AKP'nin 'İsrail ile ticaret' sessizliği de devam ediyor. İktidarın 'üç maymun'u oynadığı konu için yurttaşların tepkisiyse sürüyor.

DARBEDİLEREK GÖZALTINA ALINDILAR

Son olarak Taksim Beyoğlu'nda 'Filistin İçin Bin Genç' topluluğu tarafından düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde polis çok sayıda kişiyi darbederek ters kelepçeyle gözaltına aldı.



Gazeteci Metin Cihan'ın X hesabından paylaştığı videoda, çok sayıda kadının ters kelepçeyle polis otobüsüne bindirildiği görüldü.

"TÜRKİYE'NİN POLİSİ İSRAİL'İN ASKERİ!"

'Filistin İçin Bin Genç' topluluğunun resmi X hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin polisi İsrail'in askeri! Darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alınan arkadaşlarımıza araçta elleri bağlı olmasına rağmen işkence devam ediyor! Ne koruduğunuz holdingler ne de onların yardımcısı devlet şiddeti bizi korkutabilir. #İsrailleTicareteDurDe"



ERDOĞAN'IN MİTİNGİNDE DE PANKART AÇMIŞLARDI

"Filistin İçin Bin Genç", yerel seçim öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı 'Büyük Ankara Mitingi'nde de 'İsrail ile ticareti kes' pankartı açmıştı.

Pankart açan kadınlar yaka paça miting alanından çıkarılırken; gözaltı iddiası ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanmıştı.