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Polis deprem hırsızlarını tek tek yakaladı

Deprem bölgesinde utanç verici yağma ve hırsızlık olayına karışan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Polis yağma ve hırsızlık yapanları yakaladı

13 Şubat 2023 Pazartesi 10:51
Polis deprem hırsızlarını tek tek yakaladı

Polis deprem hırsızlarını tek tek yakaladı


Türkiye deprem felaketinin ardından bölgeye yardım ulaştırmak için kenetlenirken, bazı alçakların yağma ve hırsızlığına karşı polis yurt genelinde alarma geçti.

Adana’da depremzedelere verilen bebek bezi, konserve, diş macunu ve fırçasını çaldığı öne sürülen 10 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden biri olan Adana'da 12 apartman yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar aldı.


Birçok bina sakini, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti. Durumu fırsat bilenler, boş binalara girip hırsızlık yapmaya başladı.

Polis ise hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Ekipler, ev ve işyerleri ile deprem bölgelerine götürülen yardım malzemelerini çaldıkları belirlenen 10 şüpheliyi tespit etti.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 12 paket bebek bezi, 13 konserve yiyecek, 13 diş macunu ve fırçası, çok sayıda tıraş bıçağı ve köpüğü, hijyen malzemesi, pil ile inşaat malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı. 

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