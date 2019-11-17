Isparta'da vahşet | Polis memuru, uzman çavuş eniştesi ve ablasını öldürdü





Isparta'da polis olduğu öğrenilen şahıs dehşet saçtı. Kayınbirader polis, ablası ve uzman çavuş eşini, çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak öldürdü. Kokunç cinayetin ardından Isparta polisi, şehir giriş ve çıkışlarını denetim altına aldı. Zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLİAM



Korkunç olay, saat 10.30 sıralarında Davran Mahallesi 142. Cadde'de bulunan Selçuklu Sitesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Erkan Öztürk, nöbetten çıkınca sitedeki evine gitti.

Öztürk'ün hemen ardından eve eşinin erkek kardeşi geldi. Polis olduğu öğrenilen şahıs, Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ü 2 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü tespit etti. Kaçan zanlı aranıyor.