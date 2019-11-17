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Polis memuru, uzman çavuş eniştesi ve ablasını öldürdü

Isparta güne vahşi bir cinayet haberi ile girdi. Polis memuru olan şahıs, ablası ile uzman çavuş eniştesini, yeğenlerinin gözü önünde katletti. 

Polis memuru, uzman çavuş eniştesi ve ablasını öldürdü

Isparta güne vahşi bir cinayet haberi ile girdi. Polis memuru olan şahıs, ablası ile uzman çavuş eniştesini, yeğenlerinin gözü önünde katletti. 

17 Kasım 2019 Pazar 15:16
Polis memuru, uzman çavuş eniştesi ve ablasını öldürdü

Isparta'da vahşet | Polis memuru, uzman çavuş eniştesi ve ablasını öldürdü



Isparta'da polis olduğu öğrenilen şahıs dehşet saçtı. Kayınbirader polis, ablası ve uzman çavuş eşini, çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak öldürdü. Kokunç cinayetin ardından Isparta polisi, şehir giriş ve çıkışlarını denetim altına aldı. Zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLİAM


Korkunç olay, saat 10.30 sıralarında Davran Mahallesi 142. Cadde'de bulunan Selçuklu Sitesi'nde meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Erkan Öztürk, nöbetten çıkınca sitedeki evine gitti.

Öztürk'ün hemen ardından eve eşinin erkek kardeşi geldi. Polis olduğu öğrenilen şahıs, Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ü 2 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü tespit etti. Kaçan zanlı aranıyor.

Son Güncelleme: 17.11.2019 15:34
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