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Polis memurundan vatandaşa şiddet | 6 ay sonra açıklama

Esenyurt'ta Gökçe Yaşar adlı genç kadını darp eden polis memuru hakkında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 6 ay sonra açıklama yaptı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 13:13
Polis memurundan vatandaşa şiddet | 6 ay sonra açıklama

Polis memurundan vatandaşa şiddet | 6 ay sonra açıklama


Son günlerde polis memurlarının adının karışdığı darp ve şiddet olayları, kurum içinde mercek altına alınırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Esenyurt'ta Gökçe Yaşar'ın polis tarafından darp edildiği olayla ilgili açıklama

İstanbul Esenyurt'ta Gökçe Yaşar isimli kadının polis tarafından darp edilmesiyle ilgili İstanbul Emniyeti'nden açıklama yapıldı. 

Esenyurt'ta bir kadının polis tarafından darp edilmesiyle ilgili İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Olay ile ilgili olarak her iki taraf hakkında adli işlem yapılmıştır. Görevli personel hakkında adli kovuşturma devam etmektedir" denildi. 

Gökçe Yaşar adlı kadın ise, kendisine hakaret ettiğini belirttiği polis memuruyla tartışınca darp edildiğini belirterek şikayetçi olmuştu.

Esenyurt'ta 20 Aralık 2020'de bir site içinde dolaşan kadının, polis tarafından darp edilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. İddiaya göre, Gökçe Yaşar (32) kendisine kimlik soran polise, kimliğinin yanında olmadığını site içinde evi bulunan arkadaşına giderlerse kimliğini alabileceğini söyledi. Ancak Yaşar, araçtan inerek kendisine hakaret ettiğini belirttiği polis memuruyla tartışınca darp edildiğini belirterek şikayetçi oldu. Yaşar, dakikalarca yerde darp edildiğini ifade etti.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, " 20.12.2020 tarihinde saat 00:45 sıralarında gürültü konusunda gelen ihbar kapsamında haber merkezi anonsu ile görevlilerimizce olay yeri olan Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki adrese geçilmiş, olay yerinde G.Y. isimli şahsın sokağa çıkma yasağı saatinde dışarıda olduğu ve bağırarak çevreyi rahatsız ettiği anlaşılmış, kadın şahıs görevlilerimizce uyarılmış ise de uyarılara riayet etmemiş, mukavemet göstererek elindeki çanta ile görevlilere saldırarak yüzüne vurması akabinde görevlilerimizce zor kullanmak suretiyle yakalanmıştır.  Her iki tarafın alınan doktor raporlarında "Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilir" yaraların olduğu belirtilmiş, kadın şahsın 0,61 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak her iki taraf hakkında adli işlem yapılmıştır. Görevli personel hakkında adli kovuşturma devam etmektedir" denildi.
 

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