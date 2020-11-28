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Polis, sahte yasaklama mesajlarına karşı uyardı

Pandemi boyunca sahte sosyal medya hesaplarından atılan mesajlar vatandaşlar arasında paniğe neden olurken, polis söz konusu hesaplara yönelik işlem yapıyor.

28 Kasım 2020 Cumartesi 22:30
Polis, sahte yasaklama mesajlarına karşı uyardı

Polis uyardı, bu mesajlara inanmayın


Son günlerde sosyal medya üzerinde bozuk bir Türkçe ile hızla yayılan sokağa çıkma yasaklarının uygulanacağı mesajları üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler uygulamaya konulurken, sosyal medya üzerinden yalan ve sarsıcı bilgiler dağıtımı konusunde polis vatandaşları uyardı. Sahte belgeler üstünde bozuk bir üslupla yazılan yeni yasaklamalar iddiasının yalan olduğunu duyuran EGM, vatandaşların bu tür sahte hesaplara itibar etmemesi gerektiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyada "genelge" olarak dolaşan belgenin sahte olduğunu duyurarak vatandaşları uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir. Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan  sahte belgelere itibar etmeyiniz" denildi.

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YasaklamaSokağa çıkma YasağıYasaklarPolis
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