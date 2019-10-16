Polis ve MİT DEAŞ'li katillerin peşinde

Türkiye'yi kana bulayan Suriye ve Irak kökenli terör örgütü DEAŞ'in en önemli isimlerinin yakalanması için polis istihbarat ekiplerinin geniş çaplı operasyonu sürüyor. Barış Pınarı Harekatı'nın hemen ardından Türkiye genelinde DEAŞ'e yönelik geniş çaplı operasyonlar başladı. Ankara, Kayseri, Samsun başta olmak üzere son 5 gün içinde 24 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 150'ye yaklaştı.

KATLİAM EMRİNİ VEREN TERÖRİSTLER ARANIYOR

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK terör örgütüne yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, istihbarat birimleri aynı zamanda DEAŞ'lı İlhami Balı ve Mustafa Dokumacı'nın da peşinde... Bu iki isim İçişleri Bakanlığı'nın 'Kırmızı' kategoride aranan teröristler listesinde bulunuyor. İlhami Balı, 2014-2016 yılları arasında DEAŞ'ın Türkiye sözde sorumlusu olduğu ve bu yıllar arasında Türkiye'ye yönelik düzenlenen, yüzlerce kişinin ölümüne neden olan tüm DEAŞ eylemlerinin talimatını veren kişi olarak biliniyor.

DEAŞ, 20 Mart 2014'ten ve 1 Ocak 2017'deki İstanbul Reina saldırısına kadar Türkiye'de 10 canlı bomba, 7 bombalı, 4 silahlı saldırı düzenledi. Bu saldırılarda, 11'i polis, 2'si asker toplam 13 güvenlik görevlisi şehit oldu, 315 kişi hayatını kaybetti. Aynı saldırılarda bin 206 kişi de yaralandı.

TALİMATLAR AYNI KİŞİDEN

DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bombalı, silahlı saldırıların çoğunun talimatı 'Ebubekir' kod adlı İlhami Balı tarafından verildi. 2014-2016 yılları arasında DEAŞ'ın Türkiye sözde sorumlusu olan Balı, istihbarat raporlarında özellikle Diyarbakır, Suruç, Ankara Gar saldırılarının bizzat talimatını örgüt elemanlarına veren kişi olarak tanımlanıyor. Yine raporlarda, Balı'nın aynı zamanda, DEAŞ'ın tüm lojistik faaliyetlerinin de başında bulunduğu vurgulanıyor.



EŞİ MİT OPERASYONUYLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

MİT geçen yıl Ocak ayında, İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinin "kırmızı" kategorisinde yer alan ve başına 4 milyon lira ödül konulan DEAŞ'lı İlhami Balı'ya yönelik sınır ötesi operasyon düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürdüğü sırada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da El Bab'da İlhami Balı'ya yönelik operasyon başlattı. El Bab'da bir eve düzenlenen operasyonda, Balı'nın eşi Hülya Balı yakalandı. Hülya Balı getirildiği Türkiye'de tutuklanırken, İlhami Balı tespit edilen tüm adreslerde bulunamadı.



DİĞER DEAŞ EMİRLERİ GİBİ KAYIPLARA KARIŞTI

Hatay Reyhanlı nüfusuna kayıtlı olan ve DEAŞ'a 2012 yılında katılan İlhami Balı'nın, en son DEAŞ'ın Deyrı Ez Zor bölgesini kaybettikten sonra Mayadin bölgesine geçtiği ve bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtiliyor. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan bazı DEAŞ'lıların İlhami Balı'nın öldüğü, bazılarının ise YPG/PKK tarafından yakalandığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.

" YPG'YE VE BAŞKA ÜLKELERİN İSTİHBARAT SERVİSİNE ÇALIŞIYOR" İDDİASI

Yine Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaparken yakalanan DEAŞ elemanlarından bazıları ifadelerinde Balı için YPG/PKK'ya, bazıları ise Suriye'de bulunan bazı ülkelerin istihbarat servisleri adına çalıştığını ileri sürdü. İstihbarat birimleri Suriye'de yaptığı tüm araştırmalara rağmen Balı'nın izine rastlayamadı. Balı'nın da Suriye'de bitme noktasına gelen DEAŞ'ın diğer emirleri gibi kayıplara karıştığı belirtiliyor.

DOKUMACILAR GRUBUN LİDERİ DE ARANIYOR

İlhami Balı gibi Türkiye'deki eylemlerden sorumlu olan ve DEAŞ içerisindeki 'Dokumacılar' olarak bilinen grubun lideri olan Mustafa Dokumacı da Türk güvenlik güçleri tarafından aranıyor. DEAŞ'ın Suriye'deki varlığını büyük ölçüde kaybetmesine rağmen, diğer örgüt emirleri gibi kayıplara karışan Mustafa Dokumacı da İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinin, "kırmızı" kategorisinde yer alıyor.

