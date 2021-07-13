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Polise pompalı tüfekle saldırdı, mermisi bitince kılıç çekti

Bursa'da sokakta devriye görevinde bulunan polis aracına, pompalı tüfekle ateş açan, mermisi bitince de kılıçla direnen kişi, Özel Harekat ekibinin eve yaptığı baskınla yakalandı.

13 Temmuz 2021 Salı 09:21
Polise pompalı tüfekle saldırdı, mermisi bitince kılıç çekti

Polise pompalı tüfekle saldırdı, mermisi bitince kılıç çekti

Bursa'da sokakta devriye görevinde bulunan polis aracına, bir binanın 5'inci kat balkonundan pompalı tüfekle ateş açıldı. Polisler kendilerini korumaya alırken, mermisi bitinceye kadar ateş açan kişi, ardından elindeki kılıçla tehditlerini sürdürdü. Şüpheli, Özel Harekat ekibinin eve yaptığı baskınla yakalanarak gözaltına alındı

Görenleri dehşete düşüren olay dün akşam saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede devriye görevinde bulunan polis aracına bir binanın 5'inci katında oturan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Halil Akça (46) tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Silah sesi üzerine aracı durdun polisler, kendilerine ateş açıldığını belirleyince güvenli bölgeye geçip, takviye ekip istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından binanın bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, şüpheliye teslim olması konusunda çağrı yapıldı.

MERMİSİ BİTİNCE KILIÇ ÇEKTİ

Akça, polisin ikna çabalarına rağmen sokağa ateş etmeye devam edince olay yerine Özel Hareket ekipleri sevk edildi. Mermisi bitince evdeki kılıçla tehditlerini sürdüren Akça, eylemini 2 saat sürdürdü. Çevresinde oturanlara zor anlar yaşatan şüphelinin etkisiz hale getirilmesi için Özel Harekat ekipleri operasyon başlattı. Çevredeki binalara nişancı polisler yerleştirilirken, bir ekip de koçbaşı ile binaya girdi. İknacı polislerin dikkatini dağıttığı Akça, koçbaşı ile kıpıyı kırıp eve giren Özel Harekat ekibi tarafından etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan Akça'nın iki ablası ile birlikte yaşadığı, ancak olay sırasında evde yalnız olduğu belirlendi. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Akça'nın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.


 

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Pompalı Tüfekle SaldırıKılıç
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