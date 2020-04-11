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Polise saldıran 5 kişi gözaltında 

Türkiye koronavirüs pandemisi ile sarsılırken sokağa çıkma yasağına rağmen futbol maçı düzenleyenler kendilerini uyaran polise saldırdı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 21:41
Polise saldıran 5 kişi gözaltında 

Polise saldıran 5 kişi gözaltında 

Koronavirüse karşı verilen amansız müçadele sorumsuz vatandaşların vurdum duymazlığı ile zora düşüyor. Sokağa çıkma yasağını bile hiçe sayanlar kendilerini uyaran polise saldırdı. Bursa'da sokağa çıkma yasağını hiçe sayıp top oynamaya çıkan vatandaşlar, uyarıya gelen polis ekiplerine sopalarla saldırdı. Olay yerine takviyeye giden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.


İçişleri Bakanlığı'nın dün gece ilan ettiği sokağa çıkma yasağını merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde delen bazı vatandaşlar, evden top oynamaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyardı.

Uyarıları hiçe sayan vatandaşlar polis ekiplerine taşkınlık çıkartarak mukavemette bulundu. Sopalarla saldırıya uğrayan polis ekipleri bölgeye takviye istedi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sokağa adeta ablukaya alan polis ekipleri, mukavemet uygulayarak polislere saldıran Ş.T, S.T, N.T, E.T. ve Ö.C'yi gözaltına aldı.

Sorgulanmak emniyete götürülen 5 kişi hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal ve polis ekiplerine mukavemetten cezaî işlem uygulanacağı bildirildi. Şahısların sokağa çıkma yasağı sona erene kadar nezarette kalacağı öğrenildi.

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