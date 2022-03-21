Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Polisin kullandığı sivil araçta 52 kilo patlayıcı çıktı

Yüksekova'da İstanbul'da görev yapan bir polis memurunun aracında yapılan aramada 52.5 KG ağırlığında patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıların türü açıklanmadı.

21 Mart 2022 Pazartesi 12:30
Polisin kullandığı sivil araçta 52 kilo patlayıcı çıktı

Polisin kullandığı sivil araçta 52 kilo patlayıcı çıktı


Terörle mücadelenin en yoğun sürdüğü Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, sürücülüğünü bir polis memurunun yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı. Polis memuru gözaltına alındı. Açıklamada patlayıcının türü konusunda bilgi verilmedi. Araçta kaç kişi bulunduğu ise henüz belli değil.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili şüpheli polis memuru gözaltına alındı. Ele geçirilen suç unsurları da gerekli araştırmaların yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
PolisAsena ProgramıBombalı Araç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızın çaldıkları polis ekiplerini şaşkına çevirdi
Hırsızın çaldıkları polis ekiplerini şaşkına çevirdi
Türkü Barda istek kavgası | Mekanı dağıttılar
Türkü Barda istek kavgası | Mekanı dağıttılar
Nuray Demir Cinayeti | Otel odasında cansız bedeni bulundu
Nuray Demir Cinayeti | Otel odasında cansız bedeni bulundu
Korkuluk hırsızını sosyal medya yakalattı
Korkuluk hırsızını sosyal medya yakalattı
Karabük'ü yasa boğan intihar | Yusuf ve Oğuzhan canına kıydı
Karabük'ü yasa boğan intihar | Yusuf ve Oğuzhan canına kıydı
Saltuk Buğrahan Demir'in ölümü | Lüks aracla intihar
Saltuk Buğrahan Demir'in ölümü | Lüks aracla intihar
Hastanede şiddet durmuyor | Doktora yumruk atıp, bıçak çekti
Hastanede şiddet durmuyor | Doktora yumruk atıp, bıçak çekti
Özge Binnur Oruç'un ölümü | Cinayet mi? İntihar mı
Özge Binnur Oruç'un ölümü | Cinayet mi? İntihar mı
Atatürk heykelini çalanlar, belediye işçisi çıktı
Atatürk heykelini çalanlar, belediye işçisi çıktı
Emre Coşgun cinayeti | Otomobilinde öldürüldü
Emre Coşgun cinayeti | Otomobilinde öldürüldü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim