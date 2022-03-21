Polisin kullandığı sivil araçta 52 kilo patlayıcı çıktı



Terörle mücadelenin en yoğun sürdüğü Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, sürücülüğünü bir polis memurunun yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı. Polis memuru gözaltına alındı. Açıklamada patlayıcının türü konusunda bilgi verilmedi. Araçta kaç kişi bulunduğu ise henüz belli değil.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili şüpheli polis memuru gözaltına alındı. Ele geçirilen suç unsurları da gerekli araştırmaların yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi.