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Polisten kaçarken can aldı | Araçtan uyuşturucu çıktı

İstanbul'da Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü, bisikletli grubun arasına daldı. Kazada bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti.

18 Temmuz 2023 Salı 12:25
Polisten kaçarken can aldı | Araçtan uyuşturucu çıktı

Polisten kaçarken can aldı | Araçtan uyuşturucu çıktı


Polis kontrolünden kaçan otomobil İstanbul Bostancı sahil yolunda dehşet saçtı. Bisikletli grubun arasına dalan sürücü bir kişinin ölümüne neden oldu. Otomobilde çok miktarda uyuşturucu bulundu. 

İstanbul'da Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü, bisikletli grubun arasına daldı. Kazada bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Bostancı sahil yolu Çetin Emeç bulvarı Maltepe istikametinde saat 05.30 sıralarında feci bir kaza yaşandı.

İddiaya göre; polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü bisikletli grubun arasına daldı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün (51) ağır yaralandı. 

'SÜRÜCÜ KAÇTI' İDDİASI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının iddiasına göre otomobili kullanan şahıs kaza bölgesinden kaçarken, kazayla bağlantılı olup olmadığı belirsiz başka biri gözaltına alındı.


ARACIN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Bisiklet grubunun içinde bulunan görgü tanığı, aracın 120 KM hızla Güzelgün'e çarptığını ve aracın içinden bol miktarda uyuştucu çıktığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
BostancıKaza
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