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Prof. Dr. Ercan sabaha karşı serbest bırakıldı

Dün gece geç saatlerde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dayanışma için kamuoyuna teşekkür etti

01 Mart 2023 Çarşamba 09:27
Prof. Dr. Ercan sabaha karşı serbest bırakıldı

Prof. Dr. Ercan sabaha karşı serbest bırakıldı.


Türkiye ilk kez bir bilim insanının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımına gözaltı kararı ile şaşkına uğradı. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Benim güzel ülkemin güzel insanları. Dayanışmanız için çok sağ olun" dedi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten Elazığ'da gözaltına alınan Ercan, Malatya'ya getirildi.


Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan Ercan, savcılık sorgusunun ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ercan sosyal medya hesabından serbest bırakılmasının ardından açıklama yaptı. Ercan paylaşımında, "Benim güzel ülkemin güzel insanları. Dayanışmanız için çok sağ olun. Sizinle kıvanç duyuyorum. 05.30'da Tunceli'ye geldim" dedi.

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