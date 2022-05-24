Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Rabia Yaman'ın ölümü | 'Bu kız kendini atacak' diye bağırmış

İstanbul Esenyurt ilçesinde arkadaşının evinde alkol alan henüz 17 yaşındaki Rabia Yaman'ın sır ölümü savcılık ve polis tarafından soruşturuluyor.

24 Mayıs 2022 Salı 20:12
Rabia Yaman'ın ölümü | 'Bu kız kendini atacak' diye bağırmış

Rabia Yaman'ın ölümü | 'Bu kız kendini atacak' diye bağırmış


Yüksek katlı binalarda genç kızların ve kadınların esrarengiz ölümüne bir yenisi daha eklendi. İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin 10'uncu katından düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Rabia Yaman'ın (17) olay sırasında yanında olan 3 arkadaşının ifadeleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Esenyurt'ta bir sitede meydana geldi. Sitedeki bir binanın 10'uncu katından düştüğü belirtilen Rabia Yaman, yaşamını yitirdi. Olaydan sonra Yaman'la aynı evde olan E.C.A. (14), Volkan C. (19) ve Mehmet K. (24) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. 

Şüphelilerden Volkan C. ifadesinde “Ben E.N. ve Mehmet'i tanıyorum. Rabia'yla yeni tanışmıştım. Birlikte eve gittik, alkol almaya başladık. Bir süre sonra Rabia alkolün etkisiyle lavaboya gideceğini söyledi. Ayağa kalktı ve cama doğru koştu ben tuttum. Sonra o sırada yandaki odada oturan E. ile Mehmet'e seslenip 'Bu kız atlayacak' dedim. E. geldi. Kız kıza konuşalım dedi. İçeride konuşuyorlardı. Sonra Rabia kalktı cama koştu ve atladı" dedi.

'RABİA ATLADI' DİYE BAĞIRDI

Mehmet K.'nin ise ifadesinde "Ben ve E. odada otururken Volkan bu kız atlayacak diye seslendi. Biz yanlarına gittik. E. ile Rabia kız kıza konuşuyorlardı. Biraz sonra E. 'Rabia atladı' diye bağırdı. Ben başka bir şey görmedim, bilmiyorum" dedi. 

Olayla ilgili gözaltındaki 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
 

Anahtar Kelimeler:
CinayetEsenyurtAtladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir selam verdi, hayatı karardı; Tacizci ev bastı işkence yaptı
Bir selam verdi, hayatı karardı; Tacizci ev bastı işkence yaptı
Taksim'de turisti gasp eden 4 zanlı tutuklandı
Taksim'de turisti gasp eden 4 zanlı tutuklandı
800 yıllık handa drift yapan sürücüye ağır ceza
800 yıllık handa drift yapan sürücüye ağır ceza
Bıçaklı baba, hastanede önce kızına sonra sağlıkçılara saldırdı
Bıçaklı baba, hastanede önce kızına sonra sağlıkçılara saldırdı
Öğrencilerin uygunsuz videosunu çeken 2 polis meslekten atıldı
Öğrencilerin uygunsuz videosunu çeken 2 polis meslekten atıldı
Zeynep Kırlı'nın ölümü | Cam silerken can verdi
Zeynep Kırlı'nın ölümü | Cam silerken can verdi
Ayşe Ayçiçek'in ölümü | Uyuşturucu şüphesi
Ayşe Ayçiçek'in ölümü | Uyuşturucu şüphesi
Ezgi Alya Yiğit'in ölümü | Ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı
Ezgi Alya Yiğit'in ölümü | Ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı
5 ilde rüşvet operasyonu, 226 kişi hakkında gözaltı kararı
5 ilde rüşvet operasyonu, 226 kişi hakkında gözaltı kararı
Trabzonspor'un şampiyonluk sevincine maganda gölgesi düştü
Trabzonspor'un şampiyonluk sevincine maganda gölgesi düştü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim