RadHack operasyonu | 19 ilde 32 gözaltı



Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime sadece 6 gün kala; RedHack (Red Hackers Association, R.H.A.) Kızıl Hackerlar'a yönelik Ankara merkezli ve eşzamanlı 19 farklı ilde; 42 şüpheliye yönelik olarak düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince yapılan operasyonlar çerçevesinde, iddiaya göre Kızıl Hackerlar içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının sahte hesap kullanılarak 1997-2020 yılları arasında gerçekleştirdiği yetkisiz erişim eylemlerini internet sitesinde yayınladıkları bilgisine ulaşıldı.



Devam eden çalışmalarda ise 10 bin 17 internet sitesine yetkisiz erişim (hackleme) gerçekleştirildiği veya teşebbüste bulunulduğu tespit edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yetkisiz erişim gerçekleştirilen 10 bin 17 internet sitesinden; kamu kurum ve kuruluşlarına ait 450 adet internet sitesine yetkisiz erişim gerçekleştirildiği teşebbüs edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yapılan çalışmalar neticesi tespiti yapılan 42 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Örgütün kuruluşundaki ana amacın; internet üzerinden işlem yapan devlet kuruluşlarına ait gizli belgeleri siber saldırı yapmak suretiyle ele geçirmek ve internet ortamında yayınlamak, devletin işleyişi için alınan kararları protesto etmek için devlet kurumlarına ait internet sitelerine siber saldırı yaparak internet sitelerinin işleyişlerini bozmak, erişimlerini kısıtlamak, hackleme yapılan web sitelerinin ana ekranlarına silahlı terör örgütlerinin eylem ve söylemleri ile hedefleri istikametinde açıklamalara ve görsellere yer verilerek terör örgütü üyesi oldukları ve internet sitelerine siber saldırı gerçekleştirdikleri iddia edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen delillerin sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kuran Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Ankara merkezli ve eşzamanlı 19 farklı ilde; 42 şüpheliye yönelik olarak düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital örgütsel materyale, ayrıca 830 adet uyuşturucu nitelikli sentetik eczaya da el konuldu.