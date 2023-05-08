Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

RadHack operasyonu | 19 ilde 32 gözaltı

Seçimlere 6 gün kala Ankara Polisi, kamu kurumlarına siber saldırı hazırlığı iddiasıyla 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

08 Mayıs 2023 Pazartesi 12:05
RadHack operasyonu | 19 ilde 32 gözaltı

RadHack operasyonu | 19 ilde 32 gözaltı


Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime sadece 6 gün kala; RedHack (Red Hackers Association, R.H.A.) Kızıl Hackerlar'a yönelik Ankara merkezli ve eşzamanlı 19 farklı ilde; 42 şüpheliye yönelik olarak düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince yapılan operasyonlar çerçevesinde, iddiaya göre Kızıl Hackerlar içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının sahte hesap kullanılarak 1997-2020 yılları arasında gerçekleştirdiği yetkisiz erişim eylemlerini internet sitesinde yayınladıkları bilgisine ulaşıldı.


Devam eden çalışmalarda ise 10 bin 17 internet sitesine yetkisiz erişim (hackleme) gerçekleştirildiği veya teşebbüste bulunulduğu tespit edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yetkisiz erişim gerçekleştirilen 10 bin 17 internet sitesinden; kamu kurum ve kuruluşlarına ait 450 adet internet sitesine yetkisiz erişim gerçekleştirildiği teşebbüs edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yapılan çalışmalar neticesi tespiti yapılan 42 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Örgütün kuruluşundaki ana amacın; internet üzerinden işlem yapan devlet kuruluşlarına ait gizli belgeleri siber saldırı yapmak suretiyle ele geçirmek ve internet ortamında yayınlamak, devletin işleyişi için alınan kararları protesto etmek için devlet kurumlarına ait internet sitelerine siber saldırı yaparak internet sitelerinin işleyişlerini bozmak, erişimlerini kısıtlamak, hackleme yapılan web sitelerinin ana ekranlarına silahlı terör örgütlerinin eylem ve söylemleri ile hedefleri istikametinde açıklamalara ve görsellere yer verilerek terör örgütü üyesi oldukları ve internet sitelerine siber saldırı gerçekleştirdikleri iddia edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen delillerin sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kuran Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Ankara merkezli ve eşzamanlı 19 farklı ilde; 42 şüpheliye yönelik olarak düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital örgütsel materyale, ayrıca 830 adet uyuşturucu nitelikli sentetik eczaya da el konuldu.

Anahtar Kelimeler:
RadHackOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzurum'un sokaklarında gece boyunca provakasyon sürdü
Erzurum'un sokaklarında gece boyunca provakasyon sürdü
AKP'li Birinci'den 'Anladığı dilden konuşun' talimatı
AKP'li Birinci'den 'Anladığı dilden konuşun' talimatı
Hatay'da kaza | Asker uğurlayanların arasına kamyon daldı. 12 ölü var
Hatay'da kaza | Asker uğurlayanların arasına kamyon daldı. 12 ölü var
Trabzon'da AKP'li Başkan'a cenazede sert tepki | Defol, istemiyoduz
Trabzon'da AKP'li Başkan'a cenazede sert tepki | Defol, istemiyoduz
Sara nöbeti geçiren vatandaşı hakim silahla vurdu
Sara nöbeti geçiren vatandaşı hakim silahla vurdu
Bursa Karacabey'de okulda silahlı saldırı
Bursa Karacabey'de okulda silahlı saldırı
HÜDA PAR'lı yönetici 'Ne Mutlu Türk'üm' diyenlere 'Tasmalı Enikler' diye hakaret etti
HÜDA PAR'lı yönetici 'Ne Mutlu Türk'üm' diyenlere 'Tasmalı Enikler' diye hakaret etti
Hizbullah üyesi teröriste seçim affı
Hizbullah üyesi teröriste seçim affı
Taliban da aynısını yapmıştı | Reklam afişlerine saldırı
Taliban da aynısını yapmıştı | Reklam afişlerine saldırı
İstek şarkısı cinayeti  | Katil zanlısı tutuklandı
İstek şarkısı cinayeti  | Katil zanlısı tutuklandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim