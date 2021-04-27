Ramazan Göçer cinayeti | Eşinin iç çamaşırları yüzünden öldürülmüş



Kocaeli'de kavgada kendi silahıyla vurulan Ramazan Göğerçin'in ölümünün ardından tutuklanan arkadaşı Sefa Numan T. hakkında iddianame hazırlandı. Göğerçin'in evine giren arkadaşlarının balkonda asılı olan eşinin iç çamaşırlarını gördüğü için sinirlendiği ve bu nedenle kavga çıktığı belirtildi.



Olay, geçen yıl 1 Ağustos'ta Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Mersincik Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Ramazan Göğerçin (25), eşi Ö.G. ve arkadaşları Sefa Numan T. ile E.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ramazan Göğerçin, kendi tabancasından çıkan 2 kurşunla yaşamını yitirdi, arkadaşı Sefa Numan T. ise elinden yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınıp 2 şüpheliden Sefa Numan T. tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞLARI VE EŞİNİ SİLAHLA TEHDİT ETTİ

Savcılık tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, Sefa Numan T. ve E.D.'nin, arkadaşları Ramazan Göğerçin’in eşinden anahtarı alıp eve girdikleri belirtildi. İki arkadaşın, uyuyan Göğerçin'i uyandırmaya çalıştıkları, başarılı olamayınca da balkona çıkıp oturdukları belirtildi. İddianamede, Göğerçin'in kalktığında iki kişiyi balkonda otururken bulduğu ardından da birlikte evden çıkıp eşini, kayınvalidesinin evinden aldıkları ifade edildi.



Daha sonra birlikte alkol aldıkları belirtilen iddianamede, Ramazan Göğerçin'in yanındaki tabancayla ormanlık alana doğru 1 el ateş ettiği ifade edildi. Ardından Göğerçin'in, eşi Ö.G. ile arkadaşları Sefa Numan T. ve E.D.'yi karşısına alıp, tabancayı doğrulttuğu ve "Acelemiz neydi? Ben uyurken evime gelecek kadar acele işimiz neymiş bizim? Uyurken benim evime giriyorsun. Eşimin çamaşırları orada asılıyken sen nasıl giriyorsun?" dediği belirtilen iddianamede, daha sonra Göğerçin'in kendisini sakinleştirmeye çalışan Sefa Numan T.’yi elinde tabancayla darp ettiği anlatıldı.



KENDİ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA VURULDU

Sefa Numan T.’nin yere düşmesi sonucu E.D.'ye dönen Ramazan Göğerçin’in, "Siz kim oluyorsunuz da benim karımın çamaşırlarının asılı olduğu balkonda, ben yatarken keyif yapıyorsunuz?" dediğine yer verilen iddianamede, Göğerçin tekrar Sefa Numan T.'yi darp etmeye başladığı sırada silahın 3 el ateş aldığı, ilk kurşunun Sefa Numan T.’yi sol elinden, diğer 2 kurşunun ise Ramazan Göğerçin’i boynundan ve karın bölgesinden yaraladığı belirtildi. Yaralanan Ramazan Göğerçin’in, eşi Ö.G. ve E.D. tarafından hastaneye götürüldüğü, elinden yaralanan Sefa Numan T.’nin ise kendi aracıyla hastaneye gitmek için bölgeden ayrıldığı belirtildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı iddianamede, Göğerçin’in kendisini vurduğunu iddia eden Sefa Numan T.’nin ifadesinde çelişkilerin olduğu, kriminal raporlar ve otopsi tutanağında Göğerçin’i 'kasten öldürme' suçunu işlemesinden dolayı müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.