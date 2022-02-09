Ramazan Nazlı'nın ölümü | Donarak hayatını kaybetmiş

Isparta'da meydana gelen elektrik kesintisi sırasında hayatını kaybeden Ramazan Nazlı'nın ölüm belgesi ortaya çıktı: 'Donmaya bağlı kalp krizi'

Gazeteci Saygı Öztürk katıldığı bir canlı yayında, Isparta'da yaşamını yitiren yurttaşın ölüm belgesini paylaştı. Öztürk, "Ölüm belgesinde ölüm nedeni olarak birden fazla vücut bölgesinin donması. Ramazan Nazlı donarak ölmüş" ifadelerine yer verdi.

Elektriklerin günlerce kesildiği Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı evinde ölü bulunmuştu.

Gazeteci Saygı Öztürk, Isparta’da yoğun kar yağışının ardından yaşanan elektrik kesintisinde yaşamını yitiren‘nın ölüm belgesini canlı yayında gösterdi. Nazlı’nın ölüm belgesinde ölüm nedeni birden fazla vücut bölgesinin donması.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, yalnız yaşayan Nazlı, evinde ölü bulundu. Yatağında cansız bedeni bulunan Nazlı’nın donarak öldüğü söylenmişti.

DONMA OLAYINI VALİLİK YALANLAMIŞTI

Ramazan Nazlı için Isparta Valiliği, “İkamette yapılan incelemede evin elektrik akımının faal olduğu, evde sobanın kurulu olduğu ancak kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamış olup şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir” açıklamasını yapmıştı.