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Ramazan sahtekarı | Yakalanınca dile geldi

Mübarek Ramazan Ayı boyunca vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyonda "Sağır ve dilsiz" bir genç yakalanınca konuşmaya başladı.

19 Nisan 2022 Salı 15:23
Ramazan sahtekarı | Yakalanınca dile geldi


Ramazan sahtekarı | Yakalanınca dile geldi


Cami ve türbe önleri ile kalabalık merkezleri Ramazan Ayı süresince adeta işgal eden dilencilere yönelik İstanbul'da geniş çaplı çalışma yürütülüyor. Sultangazi’de boynuna ‘sağır ve dilsiz’ yazılı not asarak dilencilik yapan şahıs, zabıta ekiplerince yakalanınca dile geldi. Engelli olmadığı belirlenen şahıs, yasal işlemin ardından serbest bırakıldı.


İstanbul Sultangazi'de boynuna astığı ‘sağır ve dilsiz’ yazısı ile vatandaşları kandırarak para dilenen Ramazan A. isimli dilenci Sultangazi Belediye zabıtası ekipleri tarafından yakalandı.

Herhangi bir engeli olmadığı anlaşılan ve vatandaşların duygusunu sömürerek dilenen şahsın zabıta ekiplerine, “Adana'dan geldiğini ve köydeki herkesin bu işi yaptıklarını” söyledi. 

Seyyar ekip birim amirliği personellerinin rutin kontrolleri esnasında dilencilik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışma sonucunda ele geçirilen ve üzerinden 770 TL çıkan sözde sağır ve dilsiz dilenciye kabahatler kanunu ilgili maddesi uyarınca cezai işlem uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. 

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