Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ramazanda alkol alan sokak müzisyenlerine saldırı

İzmit’te bir grup ‘Ramazanda alkol alamazsınız’ diyerek müzisyenlere saldırdı. Polis saldırı olayı ile ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı

10 Nisan 2022 Pazar 23:03
Ramazanda alkol alan sokak müzisyenlerine saldırı

Ramazanda alkol alan sokak müzisyenlerine saldırı

Ramazan ayında İzmit'te sokak konseri vermek için buluşan bir grup müziylene alkol aldığı için yumruklu saldırı düzenlendi


Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkol alan sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" diye taciz eden kişiler arasında kavga çıktı. Müzisyenlerden birine yumruk atıldığı belirtilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol almayın" şeklinde taciz eden kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Saldırının ardından 3 kişi gözaltına alındı.

"ARKADAŞIMIZA YUMRUK ATTI"

Olay anında müzisyen arkadaşlarının yurttaşlar tarafından darbedildiğini belirten Emir Hüner, "Ayrı ayrı kentlerden gelip toplanmıştık, sokak müziği yapıyorduk. İçki içilmesinden rahatsız olan insanlar olmuş ve şikayet etmişler. Bu yüzden kaldırmaya geldiler. Bizim müzisyenler de kalkmak istemeyince bir vatandaş arkadaşımıza yumruk attı. Daha sonra kargaşa oldu" dedi.

Anahtar Kelimeler:
IzmitRamazan AyıSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ciciş Kardeşler skandalı | Taciz edilen çocuk 13 yaşında çıktı
Ciciş Kardeşler skandalı | Taciz edilen çocuk 13 yaşında çıktı
MHP'li grup Kayseri'de TV binası bastı | İstifa eden Sedat Kılıç'a saldırı
MHP'li grup Kayseri'de TV binası bastı | İstifa eden Sedat Kılıç'a saldırı
Soma faciasında cezalar onandı | Her madenci için 8 gün ceza
Soma faciasında cezalar onandı | Her madenci için 8 gün ceza
Doktor Naim Ünsal Cinayeti | Zanlı Uzman Çavuş tutuklandı
Doktor Naim Ünsal Cinayeti | Zanlı Uzman Çavuş tutuklandı
Nursena Özcan'dan haber alınamıyor | Henüz 13 yaşında
Nursena Özcan'dan haber alınamıyor | Henüz 13 yaşında
Pencere yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun 
Pencere yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun 
İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a pide kuyruğunda tehdit
İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a pide kuyruğunda tehdit
Diyarbakır merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu
Diyarbakır merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu
Ergün Arslan cinayeti | Taciz iddiası iftira çıktı
Ergün Arslan cinayeti | Taciz iddiası iftira çıktı
Hırsızlar bebek kamerasını görünce çılgına döndü
Hırsızlar bebek kamerasını görünce çılgına döndü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim