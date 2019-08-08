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Restorana alacaklıdan bombalı saldırıya 3 tutuklama

Sapanca Gölü kıyısında bulunan restoranın kamelyasına düzenlenen bombalı saldırının borç alacak ilişkisi yüzünden kaynaklandığı ortaya çıktı

Restorana alacaklıdan bombalı saldırıya 3 tutuklama

Sapanca Gölü kıyısında bulunan restoranın kamelyasına düzenlenen bombalı saldırının borç alacak ilişkisi yüzünden kaynaklandığı ortaya çıktı

08 Ağustos 2019 Perşembe 21:19
Restorana alacaklıdan bombalı saldırıya 3 tutuklama

Restorana alacaklıdan bombalı saldırıya 3 tutuklama

Sapanca Gölü kıyısında bulunan restoranın kamelyasına düzenlenen bombalı saldırının borç alacak ilişkisi yüzünden kaynaklandığı ortaya çıktı Saldırganlar yakalanarak tutuklandı..


Alacaklısı olduğu kişinin işlettiği restorana bombalı saldırı düzenleyen kişi ile ona yardım edenler tutuklandı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Sapanca Gölü kıyısında bulunan restoranının işletmecisinden alacaklı olanlar, kameriyede el yapımı bomba patlattı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı


Olay, dün öğle saatlerinde Sapanca Gölü'nün Kartepe mevkiindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelenler iş yeri sahibinden borcunu ödemesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından şüpheliler, kameriyenin bulunduğu alanda el yapımı bomba patlattı. Bomba büyük bir gürültü ile patlarken, kameriye yerle bir oldu. Restoranda çalışan Suriyeli A.A.A. yaralanırken, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma kapsamında G.S., M.F.S., M.C.T. ve M.C. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. 4 kişinin iş yeri sahibi ile aralarında borç-alacak meselesi olduğu, el yapımı bombayı patlatarak gözdağı vermek istedikleri öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.S., M.C.T. ve M.F.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.C. ise Cumhuriyet Savcılığı'nda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

10 GÜN ÖNCE DE BOMBA BULUNDU

Öte yandan, yaklaşık 10 gün önce aynı restoranda siyah poşet içerisinde aynı tipte patlayıcı madde ele geçirildi. Restoranda bulunanların ihbarı üzerine jandarma patlayıcıya el konuldu. Jandarma iki olayın birbiri ile bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.
 

Anahtar Kelimeler:
Sapanca Gölü
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