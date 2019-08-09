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Reyhanlı'da askeri mühimmat deposunda patlama 

Hatay Reyhanlı'da askeri mühimmat deposu sabaha karşı büyük bir gürültü ile infilat etti. İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmadı...

Reyhanlı'da askeri mühimmat deposunda patlama 

Hatay Reyhanlı'da askeri mühimmat deposu sabaha karşı büyük bir gürültü ile infilat etti. İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmadı...

09 Ağustos 2019 Cuma 09:07
Reyhanlı'da askeri mühimmat deposunda patlama 

Reyhanlı'da askeri mühimmat deposunda patlama 


Reyhanlı ilçe merkezinin dışında yer alan askeri mühimmat deposundaki patlamanın meydana geldiği bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. 

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

PATLAMALAR SABAHA KADAR SÜRDÜ 

Hatay'ın Reyhanlı-Kırıkhan karayolu üzerindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sesleri kesildi.

Çevrede güvenlik önlemleri alınırken Suriye sınırındaki ilçede yaşanan patlamalar saat 05.30 sıralarında sona erdi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan askeri mühimmat deposunda belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Güvenlik güçleri bölgede evleri tahliye işlemlerine başladı..

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadı yakınlarında bulunan askeri mühimmat deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken deponun bazı bölümlerinde yangın çıktığı görüldü.

İlçe merkezinin dışında yer alan patlamanın meydana geldiği bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

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HatayReyhanlıPatlamaAskeri Mühimmat DeposuInfilak
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