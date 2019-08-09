Reyhanlı'da askeri mühimmat deposunda patlama



Reyhanlı ilçe merkezinin dışında yer alan askeri mühimmat deposundaki patlamanın meydana geldiği bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

PATLAMALAR SABAHA KADAR SÜRDÜ

Hatay'ın Reyhanlı-Kırıkhan karayolu üzerindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sesleri kesildi.

Çevrede güvenlik önlemleri alınırken Suriye sınırındaki ilçede yaşanan patlamalar saat 05.30 sıralarında sona erdi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan askeri mühimmat deposunda belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Güvenlik güçleri bölgede evleri tahliye işlemlerine başladı..

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadı yakınlarında bulunan askeri mühimmat deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken deponun bazı bölümlerinde yangın çıktığı görüldü.

İlçe merkezinin dışında yer alan patlamanın meydana geldiği bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, zaman zaman patlama sesleri duyuldu.