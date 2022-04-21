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Rezidans'ta işkence ve tacizin yeni detayları ortaya çıktı

Konya’daki rezidansta saatlerce işkenceye maruz kalan 21 yaşındaki Demet A., Cumhuriyet Savcısına ek ifade verdi.

21 Nisan 2022 Perşembe 09:37
Rezidans'ta işkence ve tacizin yeni detayları ortaya çıktı

Rezidans'ta işkence ve tacizin yeni detayları ortaya çıktı

Konya'da bir rezidansta işkenceye maruz kalan 21 yaşındaki Demet A., avukatı aracılığıyla koruma kararı talebinde bulundu. Günler sonra dışarıya çıkan Demet A., "Can güvenliğim yok" diye konuştu.
Sabah’tan Tolga Yanık'ın haberine göre, 2 saat süren ifadede başından geçenleri en ince ayrıntısına kadar anlatan Demet A., "Ben avukatlarım, ailem olmadan dışarıya adım bile atamıyorum. Ailem ve benim can güvenliğim yok. Bu anları tekrar tekrar yaşadığım için kendimi kötü hissediyorum. Şu an sadece adalete sığındım. Yaşadığım olayın korkusuyla baş etmeye çalışıyorum" dedi.

“BİR DEĞİL İKİ MAĞDUR DAHA VAR”

İşkenceye uğrayan Demet A. şüphelilerin 2 mağdura daha aynı işkenceyi yaptıklarını iddia etti.

Eski patronu Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin (22) işkencelerine maruz kalan Demet A., Cumhuriyet Savcısına ek ifade verdi. Demet A. 2 saat süren ifadesinde yaşadığı tüm olayları ayrıntılarıyla anlattı.

Adliye çıkışı konuşan Demet A.’nın avukatı Muhammet Çağrı Türk, "Savcı tarafından Demet'in ek ifadesi alındı. 2 saat süren bir ifade oldu. Demet başından geçen her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlattı. Demet'in can ve mal güvenliğinin olmadığını savcı beye ilettik. Bu konu hakkında da Demet için koruma tedbir kararı uygulanmasını talep ettik. Savcı beyde bu talebin değerlendireceğini ve soruşturma aşamasının daha hızlı ilerleyeceğini, konuyu titizlikle araştırdıklarını söyledi. Şu an da soruşturma sürüyor. Demet'in avukatları olarak süreci takip etmeyi sürdüreceğiz. Merve hanım ve Demet'in dosyası benzerlik gösteriyor ancak bizim müvekkilimiz daha çok olaya maruz kalmıştır. Müvekkilimizin saçı kesilmiş, vücudunda sigara söndürülmüş, cinsel istismara maruz kalmıştır. Bizim iddianamemizde daha fazla bir ceza olacaktır diye umut ediyoruz” diye konuştu.

PSİKOLOJİK DESTEK ALMAYA BAŞLADIM

Günler sonra dışarı çıktığını söyleyen Demet A. şunları söyledi:

"Sadece ben mağdur edildim. Karşı taraf işin içinden çıkamayacağı bildiklerinden iftiraya yönelmiş. Ben avukatlarım, ailem olmadan dışarıya bile adım atamıyorum. Ailem ve benim can güvenliğim yok. Bu anları tekrar tekrar yaşadığım için kendimi kötü hissediyorum. Şu an sadece adalete sığındım. Yaşadığım olayın korkusuyla baş etmeye çalıştı. Psikolojik destek almaya da başladım" 

Anahtar Kelimeler:
KonyaRezidansTacizİşkence
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