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Rizeliler Derneği silah deposu gibi | Zülfikarlı başkan

Elinde kılıç ve otomatik tüfeklerle sık sık pozlar vererek, görüntüleri sosyal medyadan yayınlayan kişinin Rizeliler Derneği Başkanı olduğu ortaya çıktı.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:40

Rizeliler Derneği silah deposu gibi | Zülfikarlı başkan

Elinde farklı boyda bıçaklar, kılıçlar, otomatik tüfekler silahlarla verdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Ahmet Sivri'nin Rizeliler Derneği Başkanı olduğu öğrenildi.

Silahlar, kılıçlar, lüks araçlar... AKP bağlantılı derneğin başkanından skandal görüntüler...
Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri, elinde kılıç ve masasında çok sayıda silahla poz verdi. Ürkütücü görüntüler sosyal medyada gündem haline geldi.

Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri'nin çok sayıda silah ve kılıçla verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

Sivri'nin Facebook hesabında paylaştığı videolarda, elinde kılıç ve masasında çok sayıda silahla poz verdiği görülüyor.

Hesapta paylaşılanlar arasında bunun yanı sıra Sivri'nin birçok farklı silahla havaya ateş ettiğine dair görüntüler de bulunuyor.

AKP BAĞLANTISI

Ahmet Sivri'nin başkanı olduğu Küçükçekmece Rizeliler Derneği'nin AKP ile bağlantısı da bulunuyor. AKP Küçükçekmece Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Yusuf Sandıkçı sözkonusu dernekte Sivri'nin yardımcısı olarak görev yapıyor.

Derneğin Facebook sayfasında da Sandıkçı ile Sivri'nin yan yana fotoğraflarının "Derneğimizin başkan yardımcısı, aynı zamanda tekrar AK Parti İlçe Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yusuf Sandıkçı başkanımız derneğimizi ziyaret etti. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz" notu ile birlikte paylaşıldığı görülüyor.

Son Güncelleme: 25.07.2022 19:40
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RizelilerRizeliler Derneği
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