Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Rögar kapağını kırdalar, define aradılar

Kaçak kazı yaparak define bulmak isteyenler, İstanbul'da kanalizasyon hattına girerek define aradığı ortaya çıktı. Kaçak kazı yapanları bulmak için polis çalışma başlattı

26 Haziran 2021 Cumartesi 14:07
Rögar kapağını kırdalar, define aradılar

Rögar kapağını kırdalar, define aradılar


İstanbul'da, inşaatın atık su borularını ana hatta bağlamak için çalışan işçiler, rögar kapağını açınca ana boruların kırılarak, yaklaşık 5 metre tünel kazıldığını gördü. İSKİ ekipleri tünelin içinde define avcılarına ait olduğu düşünülen kazı malzemeleri buldu. İşçilerin bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı

İstanbul Arnavutköy, Nene Hatun Mahallesi'nde bir inşaatın atık su giderlerini ana borulara bağlama çalışması yapan işçiler, rögar kapağını açınca ana boruların kırılarak, yaklaşık 5 metrelik tünel açılmış olduğunu gördü.

ONLARCA EVİN ARASINDA DEFİNE ÇALIŞMASI

Edinilen ilk bilgilere göre İSKİ ekipleri, kazılmış olan tünelin içinde define avcılarına ait olduğu düşünülen kazma, kürek, aydınlatma ve merdivenlerle karşılaştı. Sokak ortasında onlarca evin varlığına aldırış etmeden kazı yapan define avcılarının, çıkan toprağın bir kısmını yol kenarına boşalttıkları, bir kısmını da atık su borularının içine bıraktıkları ortaya çıkarıldı.

"KISITLAMA DÖNEMİNDE KAZI YAPILMIŞ OLABİLİR"

İnşaatın sahibi Zeki Turunğ, "Ana hatta bağlamak üzere arkadaşlar yolun ortasındaki rögar kapağını açtıklarında içeride daha önceden bir kazı çalışması yapıldığını fark ettiler. İçerideki duvarları kırmışlar ve bozmuşlar. Şimdi arkadaşlar bu kırılan yerleri yeniden tamir edecekler. İSKİ çalışanları içeriye girdiklerinde kazma, kürek, el feneri, merdiven gibi malzemelerle karşılaşmışlar.

Ana hattın duvarını kırarak biraz ileriye doğru kazı çalışması yapıldığını görmüşler. İnşaatımızda sürekli bekleyen bekçimiz var normalde. Defineciler muhtemelen gece gelmişler ve o yüzden de kimse görememiş. Kısıtlama dönemlerinde ve bayram sürecinde de kazılmış olabilir burası.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İçeriden çıkardıkları toprağı yol kenarına atmışlar, birazını da içeride bırakmışlar ve bırakılan malzemeler de giderleri tıkamış" dedi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Aydın Söke'de defineci dehşeti | 2 ölü var
Aydın Söke'de defineci dehşeti | 2 ölü var
Defineciler köylüleri deprem ve zehirlenme yalanıyla kandırdı
Defineciler köylüleri deprem ve zehirlenme yalanıyla kandırdı
Antika buğday tohumunun tanesine bin dolar istemiş
Antika buğday tohumunun tanesine bin dolar istemiş
Define avcıları 3 milyon batık geminin peşinde
Define avcıları 3 milyon batık geminin peşinde
Defineciler ormana şantiye kurmuş | Polis ayak izlerinden buldu
Defineciler ormana şantiye kurmuş | Polis ayak izlerinden buldu
Defineci terörü tarihi yok ediyor | Gümüşhane'nin başı dertte
Defineci terörü tarihi yok ediyor | Gümüşhane'nin başı dertte
Tarsus'ta gizemli ev | Defineciler o evi talan etti
Tarsus'ta gizemli ev | Defineciler o evi talan etti
Defineci cinayeti | Arkadaşlarını döve döve öldürdüler
Defineci cinayeti | Arkadaşlarını döve döve öldürdüler
Anahtar Kelimeler:
RögarKapak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okan Nasuhoğlu'nun ölümü | Genç karikatürist toprağa verildi
Okan Nasuhoğlu'nun ölümü | Genç karikatürist toprağa verildi
Siteyi korumakla görevli güvenlikçiler site sakinine saldırdı
Siteyi korumakla görevli güvenlikçiler site sakinine saldırdı
Duygu Delen cinayeti | Sosyal medya baskısı, katil zanlısını tutuklattı
Duygu Delen cinayeti | Sosyal medya baskısı, katil zanlısını tutuklattı
Anastasiya Yazerskaya cinayeti | Katili ağlayarak kendini savundu
Anastasiya Yazerskaya cinayeti | Katili ağlayarak kendini savundu
İkrar Duman Orhan hakkında şantaj iddiaları
İkrar Duman Orhan hakkında şantaj iddiaları
Bircan Doğan cinayeti | Eşini çalıştığı okulda 20 yerinden bıçakladı
Bircan Doğan cinayeti | Eşini çalıştığı okulda 20 yerinden bıçakladı
Beylikdüzü Yakuplu'da anne oğul cinayeti
Beylikdüzü Yakuplu'da anne oğul cinayeti
ABD istedi, Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı
ABD istedi, Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı
Fatoş Karademir'e silahlı saldırı | Berdan Mardini'ye ağır suçlama 
Fatoş Karademir'e silahlı saldırı | Berdan Mardini'ye ağır suçlama 
Duygu Delen Cinayeti | Katil zanlısı sersbest bırakıldı, tepki yağdı
Duygu Delen Cinayeti | Katil zanlısı sersbest bırakıldı, tepki yağdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim