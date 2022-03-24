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Röntgen için gelen hastaları dolandıran zanlı yakalandı

İstanbul'da çok sayıda hastanede özellikle röntgen için gelen vatandaşları dolandıran Ç.Ö. adlı zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı 

24 Mart 2022 Perşembe 17:05
Röntgen için gelen hastaları dolandıran zanlı yakalandı

Röntgen için gelen hastaları dolandıran zanlı yakalandı

İstanbul'da hastanelerde röntgen için gelen hastalara yardımcı olmak bahanesi ile dolandıran Ç.Ö., polisin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı. Farklı ilçelerde 33 dolandırıcılık olayına karışan Ç.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul'un 10 ilçesinde gerçekleşen 10 adet dolandırıcılık, 23 adet güveni kötüye kullanma olmak üzere toplam 33 suçla ilgili inceleme başlattı.

İncelemelerde olaya karışan şüphelinin hastanelerde yurttaşlara röntgen ve ultrason çekiminde yardımcı olma bahanesiyle yaklaştığı, "İçeriye metal eşya alınmıyor bana bırakıp içeriye girin" diyerek üzerlerinde bulunan ziynet eşyalarını aldığı ve ilk fırsatta olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Saatler alan kamera izlemesi ve uzun süreli sokak ve saha çalışmalarının ardından kimliği tespit edilen Ç.Ö.  Fatih'te Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
PolisRöntgenDolandırıcı
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