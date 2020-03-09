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Rüşvetle UYAP üstünden FETÖ sorgulaması yapmışlar

Terör örgütü FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında soruşturma açılanların da aralarında bulunduğu 10 binden fazla kişi hakkında rüşvetle UYAP üzerinden sorgulama yapıldığı ortaya çıktı.

09 Mart 2020 Pazartesi 17:46
Rüşvetle UYAP üstünden FETÖ sorgulaması yapmışlar

Rüşvetle UYAP üstünden FETÖ sorgulaması yapmışlar



Malatya Doğanşehir Adliyesi üzerinden rüşvet karşığı, binlerce kişi hakkında UYAP üzerinden sorgulama yapıldığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü yetkililerinin, 1 Temmuz 2016 ile 15 Ocak 2019 arasında Malatya Doğanşehir Adliyesi'nde yakalama ve soruşturmalara ilişkin sorgulamaların orantısız şekilde arttığı yönündeki tespiti üzerine soruşturma başlattı.

KATİBİN BİLGİSAYARINDAN SORGULAMA

İddialara göre yapılan incelemede, bu işlemin 9 bin 830 farklı TC kimlik numarası ile yapıldığı, sorgulama yapılanlardan 5 bin 738'inin FETÖ/PDY şüphelisi olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında UYAP üzerinden usulsüz blok sorgulamanın yapıldığı bilgisayarın, Doğanşehir Adliyesi´nde katip olarak çalışan Nazif Gürkan Ş.'ye ait olduğu anlaşıldı.

HESABINDAKİ PARA 548 BİN TL OLDU

Takibe alınan şüphelinin 2014 ile 2017 arasında 10 bin 815 lira olan banka hesap bakiyesinin, 2017-2018 döneminde 548 bin 665 liraya çıktığı belirlendi. Soruşturma sonunda, Nazif Gürkan Ş. ile para karşılığında usulsüz sorgulama yaptırdığı belirlenen avukat Adnan Ş, kardeşleri Yaşar ve Musa Ş. ile avukatlar Hilal K, Betül F. ve Hasan Hüseyin Z. hakkında zincirleme şekilde 'gizliliğin ihlali', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 'rüşvet vermek' ve 'rüşvet almak' suçlarından iddianame düzenlendi.  

RÜŞVET ALDIĞINI KABUL ETTİ

İddianamede yer alan ifadesinde rüşvet aldığını kabul eden Nazif Gürkan Ş, nişanlısı olan Hilal K. aracılığıyla bu kişilerle tanıştığını belirterek, "2017 yılında Hilal bana bir avukatın arayacağını ve bir şeyler sormak istediğini söyledi. Avukat Murat olarak kendisini tanıtan bu kişi, Hilal ile iyi bir diyaloglarının olduğunu, Hilal ve Betül'ün TC kimlik numaraları üzerinden Türkiye geneli genel suç ve yakalama sorgusu yaptığımı bildiğini ve FETÖ'ye üyelik suçundan haklarında işlem yapılan kişilerin sorgulamalarını yaptırmak istediğini söyledi.

İKİ HAFTADA BİR 7-8 BİN TL

Daha sonradan avukat Murat olarak kendisini tanıtan kişinin Adnan Ş. olduğunu öğrendim. Adnan Ş., ortalama iki haftada bir yapacağım sorgulamalar karşılığında 7-8 bin TL vereceğini söyledi. Bunun üzerine teklifini kabul edip tahminen 2017 Ekim ayından itibaren sorgulama yapmaya başladım" dedi.

PARAYLA VİLLA DA ALMIŞ

İfadesinde, Adnan Ş.´nin FETÖ/PDY´den tutuklanması nedeniyle kardeşi Yaşar Ş. ile para karşılığında usulsüz sorgulama yapmaya devam ettiğini anlatan Nazif Gürkan Ş., usulsüz sorgulamalar karşılığında elde ettiği rüşvetin bir kısmıyla villa aldığını söyledi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler, zincirleme şekilde 'gizliliğin ihlali', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 'rüşvet vermek' ve 'rüşvet almak' suçlarından yargılanacak.

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Anahtar Kelimeler:
UYAPUyap Sorgulama
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