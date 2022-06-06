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Saat kulesinde restorasyon skandalı | Asırlık saati çaldılar

Türkiye'de tarihi binaların restorasyonlarında yaşanan skandala Antalya'da bir yenisi daha eklendi. Antalya Saat Kulesi'nin restorasyonu sırasında asırlık saat çalındı, yerine plastik saatler takıldı.

06 Haziran 2022 Pazartesi 17:37
Saat kulesinde restorasyon skandalı | Asırlık saati çaldılar

Saat kulesinde restorasyon skandalı | Asırlık saati çaldılar

Antalya'da tarihi Saat Kulesi’nin orijinal saatini çalıp plastiğinin takılması sırasında, Bizans döneinden kalma kuleye zarar verildiği ortaya çıktı. İkinci Abdülhamid döneminde saat kulesine çevrilen kuleye takılan asırlık saatlerin nerede olduğu bilinmiyor.

Antalya'da, tarihi Kaleiçi'nin ana giriş kapısındaki Saat Kulesi'nde devam eden restorasyonda, kulenin tepesine 19'uncu yüzyıl başlarında takılan orijinal saatin çalındığı, yerine plastik saat takıldığı ortaya çıktı. Plastik saati tutturmak için kullanılan demir çerçevenin de tarihi taşları çatlattığı belirlendi.


Antalya'nın en önemli sembollerinden, Helenistik döneme tarihlenen burçlar üzerinde yer alan, kule kısmı Bizans döneminde yapılan ve 1900'lü yılların başında 2'nci Abdülhamid döneminde saat kulesi olarak inşa edilen yapıda, şubat ayında başlayan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kulesindeki restorasyon ve kazı çalışmaları, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antalya Müzesi denetiminde, Antalya Bilim Üniversitesi'nden Doç. Dr. Esin Kuleli'nin hazırladığı proje kapsamında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayıyla yürütülüyor.


Harabeyi andıran kule içinde önceki yıllarda zeminden 8 metre yüksekliğe kadar betonla doldurulan alandaki kazı çalışmalarında, yaklaşık 1 metre derinde, biri saat düzeneğinin çalışması diğeri kulenin en üst kısmındaki çanın her saat başı çalmasını sağlayan 40'ar kiloluk iki kurşun parça bulunmuştu. Ayrıca kuledeki kampana ve diğer parçalar da konservasyon için Antalya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Restorasyonda, 22 metre yüksekliği bulunan kulenin dört bir tarafındaki saatlerin ise orijinal olmadığı ortaya çıktı. Orijinal saatlerin 1988 yılında çalınmış olabileceği değerlendirilirken, o dönem yerine takılan saatlerin de plastik olduğu belirlendi.

Ayrıca plastik saati tarihi taşlara tutturmak için kullanılan demir çerçevelerin de yıllar içerisinde ağırlıklarıyla tarihi taşları çatlattığı tespit edildi. Kuledeki hem demir çerçeveler hem de orijinal olmayan plastik saatler sökülerek, kaldırıldı.

Kulenin Recep Gürgen tarafından en son 1985'te onarımdan geçtiğini öğrendiklerini belirten Karabayram, bunun üzerine Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın talimatıyla, Saat Kulesi'nin plastik saat ve demir çerçevelerden acilen kurtarılıp, gerçek dönemindeki üslupla yeniden yapımı ve o günlerdeki nostaljik sesiyle birlikte günümüze taşınmasına karar verildiğini kaydetti.

Karabayram, “Sayın valimizin derhal talimat vermesi üzerine saatin 2'nci Abdülhamid döneminde yapılan orijinaline uygun şekilde tekrar yapılmasına yönelik çalışmalar başladı' dedi.

Kuleden çıkarılan plastik parçalar ve taşlara zarar veren demir çerçevelerin tutanakla kaldırıldığını kaydeden Karabayram, “Taş üzerine direkt giydirilen metal nedeniyle taşlar 40-50 yıl dezenformasyona tabi kalmış ve çatlaklar oluşmuş. Nasıl çalınmış olabileceğine ilişkin kurumsal bir araştırma gerekiyor. Koruma Bölge kurulları ve Saat Kulesi 2019 yılına kadar mülkiyeti belediyede olduğu için belediye arşivlerinin incelenmesi gerekiyor' diye konuştu.

Antalya Saat Kulesi'nde en son 1985 yılında bir onarıma geldiğini anlatan Recep Gürgen ise “Geldiğim zaman orada eski makinesi vardı, aktif değildi. Daha önceden elektroniğe çevrilmişti. Üstündeki makineler Fransız malıydı. Restorasyon ve bakımını yaptım, kadranı yenilemedim. Şu anda görüldüğü gibi binanın cephesinde bir çerçeve yoktu. En son yapılan saatler maalesef getirilip oturtulmuş, yani bu çok kötü bir şey ve tamamen kalkması lazım. O makinelerin önünde cam da olmaması gerekir. Orijinal makineler nereye gitti bilmiyorum. Hatta o dönem, 'Bunu tamir edeyim, en azından muhafaza edin' demiştim ısrarla. Ve bir daha da uzun seneler benimle irtibata geçen olmamıştı' dedi.


 

Son Güncelleme: 06.06.2022 17:39
Anahtar Kelimeler:
Saat KulesiAntalya
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