

Sabah saat 07.00 | Kentsel dönüşüm polisle başlıyor

İstanbul Beykoz ilcesinde emlak zengini iktidar yandaşı şirketlerin gözüne kestirdiği Tokatköy, doğal güzelliği adeta vatandaşların başına bela oldu. 10 yıldır uygulanmayan kentsel dönüşüm projesi, yandaş şirketlerin baskısıyla bu bölgede devreye alındı. Yurttaşların hukuk mücadelesi devam ederken devreye polis girdi. TOMALAR eşliğinde günlerdir Tokatköy'ü abluka altına alan kepçeler yıkım için talimat bekliyor. Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın olay yerinden aktardığı bilgiye göree gelen polis, yıkım için mahalleyi ablukaya aldı, işte o haberin detayları;

Beykoz Tokatköy, evlerin yıkımı için gece saatlerinden itibaren yüzlerce polisle abluka altına alındı, sokaklar kapatıldı. Koçbaşıyla kapılar kırılarak, evler zorla tahliye ediliyor.

MAHALLEYE GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI

İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Beykoz Belediyesi’nin yürüttüğü Tokatköy kentsel dönüşüm projesi kapsamında evler tahliye edilip, yıkılıyor. Yıkım için Tokatköy Mahallesi gece saat 03.30 sıralarında polis tarafından ablukaya alındı.Mahalleli, kentsel dönüşüm projesine karşı başlatılan hukuki süreçler devam etmesine ve mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen belediyenin evleri zorla tahliye ederek, yıkmak istediğini söylüyor.

Gece saatlerinde yüzlerce polis, çok sayıda TOMA ve zırhlı aracın geldiği mahallede sokaklara barikatlar kuruldu. Mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı. Polis bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içerip girip, aileleri zorla dışarı çıkarıyor.

238 KONUT YIKILMAK İSTENİYOR

Kentsel dönüşüm kapsamında olan Tokatköy’de 238 konutun yıkılarak yerine 776 konut ve 47 işyeri inşa edilmesi planlanıyor. Belediye, 238 yapının tamamının ruhsatsız ve imar durumuna aykırı olduğunu iddia ediyor. Mahalleli ise belediyenin iddiasını tapularıyla yalanlıyor.

İstanbul 13. İdare Mahkemesi, imar planının parsel bazında yürütmesini durdurdu.

Mahkeme, söz konusu planın şehircilik ilkelerine aykırı olduğuna vurgu yaparak, ‘telafisi güç zararlar doğabileceğine’ dikkat çekti. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, ‘halk yararına olmayan bir proje’ ifadelerine yer verildi. Beykoz Belediyesi ise biran önce yıkımları tamamlamak istiyor.