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Sabiha Gökçen yolunda feci kaza, 25 yaralı var 

İstanbul'da, Pendik Kurtköy gişeler mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü gişelere çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 25 kişinin yaralandığı öğrenildi.

03 Eylül 2020 Perşembe 18:54
Sabiha Gökçen yolunda feci kaza, 25 yaralı var 


Sabiha Gökçen yolunda feci kaza, 25 yaralı var 


Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu götüren özel halk otobüsü Pendik Kurtköy gişelerinde yoldan çıktı, feci kazada 25 yaralı var.Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşıyan Hasan B. Yönetimindeki E-3 hatlı Özel Halk Otobüsü saat 16.00 sıralarında Pendik, Kurtköy Gişeleri'ne girdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle gişelerdeki beton bloklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 25 yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan gişelerin havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza nedeniyle trafik 2 şeritten verildi. Kullanılmaz hale gelen otobüs, gişelerden çıkartılarak çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Otobüs firmasının ikinci başkanı Bayram Kulcu, yaşanan kazayla ilgili "Öncelikle yaralı arkadaşlara Allah'tan şifa diliyorum. Binlerce şükürler olsun ağır yaralımız yok. Şu anda 20'nin üzerinde yaralı arkadaşımız var. Hastanelere gidip ziyaret edeceğiz. Cenabı Allah beterinden saklasın. Ya direksiyon hâkimiyetini kaybetti, ya da teknik bir hatadır. Kazalar olabilir, dileğimiz olmaması. Tabi ki üzgünüz. Bir daha olmasın dileğiyle" dedi.

Anahtar Kelimeler:
SabihaGökçenKaza
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