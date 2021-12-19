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Safranbolu'da polis, 12 yaşındaki çocuğu yerlerde sürükledi

33 bin 557 bin nüfusa sahip Safranbolu'da, sivil giyimli polis memurları, herkesin bir birini tanıdığı bildiği Safronbolu'da akıllara durgunluk veren skandala imza attı. 

19 Aralık 2021 Pazar 21:44
Safranbolu'da polis, 12 yaşındaki çocuğu yerlerde sürükledi


Safranbolu'da polis, 12 yaşındaki çocuğu yerlerde sürükledi

Şehir merkezinde bisikletle dolaşan henüz 12 yaşında bir çocuğu bindikleri sivil plakalı araçla yerlerde sürükleyen polis memurlarına gün boyu tepki yağdı. Bisiklet hırsızı suçlamasıyla yere yatırdıkları Miraç Akgün adlı çocuğun çevreden yardım isteyen çığlıklarına aldırmayan polis memurlarına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.
33 bin nüfusa sahip küçüm bir ilçede herkesin bir birini tanıdığını ifade eden vatandaşlar "Polis memurlarının küçük bir çocuğu bu şekilde zorlayarak götürmesi akıl alır gibi değil. Babası aranabilir, evine gidilebilir, karakola çağrılabilir, bu kadar yol dururken çocuğa psikolojik şiddet uygulanması çok saçma" diyerek tepkilerini dile getirdi. 
12 yaşındaki çocuğa uygulanan şiddetin ardından darp raporu alan aile, şikayetçi olmak için gittikleri karakolda ise saatlerce bekletildi. Baba Ferhat Akgün, pazartesi günü de savcılığa giderek şikayetçi olacağını söyledi.

KORKUYORUM YARDIM EDİN!

Edinilen bilgiye göre olay, Atatürk Mahallesi Kaya Erdem Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri, 12 yaşındaki Miraç Akgün'ün kullandığı bisikleti çalıntı olduğu gerekçesiyle durdurdu. Bisikleti alınmaya çalışılan çocuk, kaçırılacağını zannedip korkup direnmeye başlayınca polis ekiplerince zorla yere yatırıldı. Talihsiz çocuğun "Korkuyorum, yardım edin, bisiklet vallaha billaha benim" çığlıklarına rağmen gözaltına alındığı anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bazı vatandaşların tepki gösterdiği olayla ilgili hastaneden darp raporu alan Akgün ailesi polislerden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“HER YERİMDEN TUTTULAR”

O anları gazetecilere anlatan 12 yaşındaki Miraç Akgün, sinemadan çıkıp gelirken yolun karşısına geçtiğinde doblo tarzı bir aracın gelip bir anda önünde durduğunu belirterek, “Çok korktum. Arabadan inen biri sert bir şekilde kolumdan tuttu. Bırak beni diyorum bırakmıyor. Bana ‘Bu bisikleti nereden aldın, nereden çaldın’ diyor. Kaçmayı deniyorum, olmuyor. Sonra diğeri geldi belime sarıldı uygun olmayacak bir şekilde. Yine kaçmaya çalışırken ikisi tuttu. Yere düştüm bisikletime sarıldım. Tutundum baya ama yine çekiyorlar. Ben o sıra yardım edin diye bağırıyorum. Bana polisim demeden saldırdı. Babamı arayalım, babam memur diyorum dinlemiyor beni. Acayip korktum. Sanki kaçıracaklarmış gibi her yerimden tuttular, çok kötüydü” dedi.

“PSİKOLOJİK OLARAK BİTMİŞ, TÜKETMİŞLER ÇOCUĞU”

Kendisini arayan polislerin hırsızlıkla itham ettiğini anlatan baba Ferhat Akgün ise, “Emniyete gittim, oğlum arabadan bir indi. Üzeri, dizleri, pantolonu çamur bir halde. Hüngür hüngür ağlıyor. Psikolojik olarak bitmiş, tüketmişler çocuğu. Biz bunu hırsız zannettik, bir şey yapmadık, kendini yerlere attı dediler. Ondan sonra biz hiçbir yerine dokunmadık bu çocuğun dediler. Kamera kayıtlarına baktığımızda kendi oğlumun anlattığı gibi yerlerde sürüklüyorlar” diye konuştu.

“NEREYE GİDİYORSA GİTSİN ŞİKAYETİNİ YAPSIN DEMİŞLER”

Bir çocuğa bu şekilde yaklaşılmayacağını aktaran baba Akgün, “Bunu gidip peşinden takip edip kapısını tıklasaydınız dedim. Bize iş mi öğretiyorsunuz, 12 yıllık memurum senden mi öğreneceğiz dediler. Ayıp, çocuğu ne hale getirmişsiniz dedim. Yüzüne tükürülecek insansınız dedim. Orada çocuğumu darp etmişler o halde bile üzerimize geliyorlar. Kardeşim de özür dileyin sizden şikayetçi olur demiş. Nereye gidiyorsa gitsin şikayetini yapsın demişler” ifadelerini kullandı.

Akgün, hastaneden rapor alıp karakola gittiklerinde ifadelerinin alınmadığını, 3.5 saat bekletildiklerini iddia etti.

Olay sonrası oğlunun uyuyamadığını kaydeden Akgün, ‘Bırakın beni ben çalmadım’ diye defalarca uykusundan uyandığını ve sakinleşmesi için serum yaptırmak üzere hastaneye götürdüğünü anlattı.

Akgün, yarın savcılığa giderek yeniden şikayetçi olacaklarını söyledi.

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Safranbolu
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