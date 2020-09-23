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Sağlık Bakanlığı destek ödemesi | Bu yalana inanmayın

Son günlerde vatandaşların telefonlarına gelen 'Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 3 bin liralık sosyal destek ödemenizi almak için tıklayın' yazılı SMS'lere sakın inanmayın.

23 Eylül 2020 Çarşamba 19:23
Sağlık Bakanlığı destek ödemesi | Bu yalana inanmayın

Sağlık Bakanlığı destek ödemesi | Bu yalana inanmayın


Tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline geçerken, dolandırılmanız içten bile değil. SMS içerisine konulan link dolandırıcıların hazırladığı tuzağa doğru yönlendirirken, söz konusu ödenek Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanmıyor.


Dolandırıcılar, “Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 3 bin lira sosyal destek ödemenizi almak için hemen tıklayınız, diğer sitelere itibar etmeyiniz” yazılı SMS gönderip link vererek, vatandaşları tuzaklarına düşürüyor

Dolandırıcılar tarafından bugün vatandaşların cep telefonuna, “Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 3 bin lira sosyal destek ödemenizi almak için hemen tıklayınız, diğer sitelere itibar etmeyiniz” yazılı SMS gönderilip, link verildi. Bu SMS’in vatandaşları dolandırmak için atıldığı, vatandaşların linke tıklaması halinde bütün hesaplarının ele geçirilerek içinin boşaltıldığı belirlendi.

Ayrıca sağlık müdürlüğü yetkilileri bakanlığın sadece vatandaşların sağlık problemleriyle ilgilendiğini, Türkiye’de yardım yapacak kurumun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimleri olduğunu belirtti.

Ayrıca, dolandırıcıların diğer dolandırıcıları da saf dışı bırakmak için 'diğer sitelere itibar etmeyin' diye uyarması da dikkat çekti.

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