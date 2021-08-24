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Sağlık çalışanlarına saldıran magandalar tutuklandı

Burdur'da sağlık çalışanlarını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'i tutuklandı. Gözaltındaki diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 Ağustos 2021 Salı 02:03
Sağlık çalışanlarına saldıran magandalar tutuklandı

Sağlık çalışanlarına saldıran magandalar tutuklandı



İddiaya göre, Burdur Devlet Hastanesine dün akşam saatlerinde Acil Servis Kovid-19 polikliniğine müracaat eden bir hasta yakını, hastasına enjeksiyon yapıldığı sırada "Nasıl iğne yapıyorsun" diyerek görevli hemşire Belkız Erten'in üzerine yürüdü.

Ardından 2 hasta yakını daha içeriye gelerek sağlık çalışanlarını koruyan güvenlik görevlisine fiziksel şiddette bulundu. Hastanede çıkan arbedede acil servis kapısının camı kırıldı.

Mağdur sağlık çalışanları darp raporu alarak şikayette bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

SAĞLIK BAKANI KOCA: "ADALETİN TAKİPÇİSİYİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur İl Sağlık Müdürlüğünün gönderdiği bilgi notunu sosyal medyadan paylaşarak "Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikayeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 milyona sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T, tutuklanırken, G.Ç, D.Y. ve 18 yaşından küçük E.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan zanlılardan biri adliyeye girişinde "Niye çekiyorsunuz, çok mu merak ediyorsunuz, suçlu olan mı var yoksa." diyerek görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.
 

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