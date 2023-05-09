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Sağlık ekibine çekiçli saldırı | Ambulansın camını kırdılar!

Tokat Erbaa'da sağlık ekibine çekiçle saldırıp, ambulansın camını kıran saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

09 Mayıs 2023 Salı 22:12
Sağlık ekibine çekiçli saldırı | Ambulansın camını kırdılar!

Sağlık ekibine çekiçli saldırı | Ambulansın camını kırdılar!


Tokat'ın Erbaa ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen D.B. (24) adlı kadın, sağlık ekiplerine çekiçle saldırıp, ambulansın camını kırdı. Polis kaçan D.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.


SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

Edinilen bilgiye göre olay, saat 04.30 sıralarında Kelkit Mahallesi'nde yaşandı. D.B.’nin sinir krizi geçirdiği ihbarını alan sağlık ekipleri bölgeye gitti. Alkollü olduğu değerlendirilen D.B., sağlık görevlilerine çekiçle saldırdı. Bu sırada ambulansın camını kıran kadın, daha sonra olay yerinden kaçtı. Sağlık görevlileri olayı yara almadan atlatırken, ambulansta hasar meydana geldi. Polis, kadını yakalamak için çalışma başlattı.

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

İl Ambulans Servisi Başhekim Uzm. Dr. Can Gökay Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Erbaa ilçemizde ekiplerimize ve ambulansımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu bildiririz. Ekiplerimize geçmiş olsun dileriz."

Anahtar Kelimeler:
Sağlık şiddetSağlık Görevlisi
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