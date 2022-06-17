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Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık inekler markete girdi

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala köylerden hayvan pazarına getirilen kurbanlık hayvanlar başıboş bir şekilde gezerken Bayburt'ta bir markete girdiler.

17 Haziran 2022 Cuma 12:35
Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık inekler markete girdi

Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık inekler markete girdi



Kurban bayramı öncesi satışa çıkarılan inekler, sahibinin elinden kaçarak markete girdi. Bayburt'ta bir marketin reyonları arasında dolanan 2 inek marketteki güvenlik kameralarına takıldı. Alışveriş yapan insanların arasında dolaşan inekleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kasap reyonun olduğu kısımda bir süre bakınan hayvanlar, daha sonra etrafa zarar vermeden marketten çıkarak uzaklaştılar.

“SÜT ÜRÜNLERİMİZİ DENETİME GELDİLER DİYEREK ARAMIZDA ŞAKALAŞTIK"

İneklerin markette dolaşma görüntülerini izledikten sonra yüzünde tebessüm oluştuğunu ve şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyen market sahibi Emrah İşaşır, "Geçen gün marketlerimizden birine 2 tane inek girdi. Kurban pazarına getirilen hayvanlar, sahiplerinden kaçmış olacak ki bizim marketimizde dolaşmaya girmişler. Bir süre dolaştıktan sonra bir yere zarar vermeden çıkmışlar. Bu görüntüleri çalışan arkadaşlarımız kaydetmişler, bizde de güzel bir anı olarak kaldı. Marketlerimizde süt ürünlerimiz de bulunuyor, bunların denetimine geldiler gibi bir izlenim verdi bize. Sütlerini mi kontrol ediyorlar diyerek, arkadaşlarımızla aramızda şakalaştık" dedi.

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Bayburt
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