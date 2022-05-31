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Sahilde çıplak güneşlenen kişi akıl hastası çıktı

Bebek Sahili'nde gün boyu yaşanan iki skandaldan birine imza atan Mahmut Ç. adlı şahsın akıl hastası olduğu açıklandı

31 Mayıs 2022 Salı 21:28
Sahilde çıplak güneşlenen kişi akıl hastası çıktı

Sahilde çıplak güneşlenen kişi akıl hastası çıktı

İstanbul Bebek'te çıplak vaziyette bank üzerinde yatarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra gözaltına alınan Mahmut Ç.'nin, İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü raporu doğrultusunda şizofreni hastası olduğu belirtildi. Şüpheli Mahmut Ç., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bebek'te çıplak vaziyette güneşlenirken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kimliği tespit edilen Mahmut Ç., bugün gözaltına alındı. Mahmut Ç., emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Mahmut Ç. hakkında kasten yaralama, hırsızlık, güvenlik güçlerine mukavemet ve kumar oynanması için imkân sağlama suçlarından 6 ayrı suç kaydı olduğu bildirildi.

BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ'NE SEVKİNİ İSTENDİ

Bu arada savcılık, ifadesini aldığı şüpheli Mahmut Ç.'yi, Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Beşiktaş ilçesi, Bebek sahilinde 30 Mayıs 2022 tarihinde bank üzerinde tamamen çıplak vaziyette bulunan M.Ç. adlı şüpheli hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü raporu doğrultusunda, şüphelide şizofreni tipi akıl hastalığının bulunduğu belirtilmekle; CMK'nın 74. maddesi uyarınca Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınması hususunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden talepte bulunulmuştur."

BEBEK'TE HAYASIZCA HAREKETTE BULUNAN DİĞER 2 KİŞİ HAKKINDA DA AÇIKLAMA YAPILDI

Öte yandan, Beşiktaş Bebek sahilinde ‘hayasızca harekette bulunmak’ suçundan haklarında işlem başlatılan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Beşiktaş ilçesi, Bebek sahilinde 30/05/2022 tarihinde Ö.K. ve C.M.K. isimli kişilerin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmesi üzerine şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden alınan rapor doğrultusunda bayan şahıs C.M.K.'nın kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunması nedeniyle şüpheli Ö.K. hakkında 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından soruşturma yapılmış, şüpheli Ö.K. tutuklanma talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir.

Ayrıca bayan şahıs C.M.K. hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan soruşturma başlatılmış olup şüpheli hakkında CMK'nın 74. madde kapsamında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınması hususunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden karar talep edilmiştir."


 

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BebekSahilSkandal
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