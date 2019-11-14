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Sahilde, engelli sandelyesinde hayatını kaybetti

Engelli bir vatandaş denizi seyretmek için geldiği Kadıköy sahilinde engelli sandelyesinde can verdi

Sahilde, engelli sandelyesinde hayatını kaybetti

Engelli bir vatandaş denizi seyretmek için geldiği Kadıköy sahilinde engelli sandelyesinde can verdi

14 Kasım 2019 Perşembe 09:25
Sahilde, engelli sandelyesinde hayatını kaybetti

Sahilde, engelli sandelyesinde hayatını kaybetti


Kadıköy sahilinde sandalyede oturarak denizi seyreden engelli bir adam, bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Adamın hayatını kaybettiğini bir süre sonra fark eden vatandaşlar büyük şok yaşadı. Yaşlı adamın cenazesi incelemelerin ardından olay yerinden götürüldü.

Kadıköy’de geçtiğimiz akşam, engelli olduğu öğrenilen yaşlı bir adam sahilde engelli sandalyesine oturup denizi izlemeye başladı. Yaşlı adam bu sırada bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşlar, sandalyede oturan adamın öldüğünü bir süre sonra fark edebildi. Durumu fark eden vatandaşlar yaşadıkları şoku atlattıktan sonra durumu polise bildirdi. Polis, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaşlı adamın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.


Engelli adamın ölümüne tanık olan bir vatandaş, “Sandalyede oturuyordu, balık yakalıyordu. Yaşlıydı biraz, engelliydi. Bir anda öldü, polisler geldi zaten sonra” dedi.

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