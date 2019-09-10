Sahte altınlarla kuyumcuları dolandıran kız kardeşler yakalandı



Türkiye genelinde sahte altınlarla çok sayıda kuyumcuyu dolandıran kız kardeşler yakalandı. Mersin'de 2 farklı kuyumcuya sahte altın kolye satıp parasını alan ve başka bir kuyumcuyu da aynı taktik ile dolandırmak isterken işyeri sahibinin farketmesiyle yakalanan M.Z.D ve B.N.D adlı kız kardeşler son işlerinde yakayı ele verdi.M.Z.D. (21), kız kardeşi B.N.D. (18) ve E.Y. isimli erkek, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA İLDE DOLANDIRMIŞLAR

Birçok ilde sahte altın bozdurduklarını itiraf eden zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Mersin'de 7 Eylül'de kent merkezindeki 2 farklı kuyumcuya giren bir kadın, aynı özellikte 2 kolyeyi satıp parasını aldıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Bir müddet sonra başka bir kuyumcuya giren kadın, çantasından çıkardığı altın kolyeyi bozdurmak istediğini söyledi. Kolyeyi inceleyen kuyumcu takının sahte olduğunu belirleyip polisi aradı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Edinilen bilgilere göre adrese giden Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, isminin M.Z.D. (21) olduğu öğrenilen kadını gözaltına aldı. Zanlının sorgusunda, kardeşi B.N.D. (18) ve E.Y. isimli erkekle birlikte hareket ettiklerini söylemesi üzerine araç plakasından diğer 2 kişiye de ulaşan polis, şüphelileri üzerlerindeki 2 bin 910 TL ile yakalayıp sorguya aldı.

DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDILAR

Suçlarını itiraf edip Türkiye´nin birçok yerinde aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıklarını söyleyen 3 zanlı sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.