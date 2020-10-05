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Sahte arkadaşlık sitesiyle milyonluk vurgun

İnternet üzerinde kurdukları sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen çete üyei 6 kişi gözaltına alındı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 18:12
Sahte arkadaşlık sitesiyle milyonluk vurgun


Sahte arkadaşlık sitesiyle milyonluk vurgun

 
Sanal arkadaşlık sitesi üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen kişilere yönelik iki ayrı ilde düzenlenen operasyonda polis önemli detaylara ulaştı. Kurdukları sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon lira kazanan dolandırıcı çetesi, Muğla Asayiş Büro ekiplerince çökertildi. İstanbul'daki ultra lüks villaya baskın yapan ekipler, 6 kişiyi yakaladı.

Kurdukları sahte arkadaşlık sitesi üzerinden Türkiye’de yüzlerce kişiyi dolandıran çeteye Muğla Asayiş Büro ekipleri darbe vurdu. Ayda 1 milyon lira haksız kazanç elde eden dolandırıcılar İstanbul’daki lüks villaya yapılan baskınla yakalandı.

170 BİN LİRA KAPTIRDI, ŞİKAYETTE BULUNDU

Bodrum’da bir vatandaş sahte arkadaşlık sitesine 170 bin lira kaptırmasının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Yapılan şikayet üzerine Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı derinlemesine araştırmaya başladı. Titizlikle iz süren ekipler birçok ilde binlerce kişiyi dolandıran internet sitesi yöneticilerine ulaştı. 

İSTANBUL'DA VİLLAYA BASKIN: 6 GÖZALTI

Yapılan teknik takip sonucu internet sitesinin sahiplerinin İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ultra lüks bir villada oldukları ve siteyi buradan yönettikleri tespit edildi.

Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği tespit edilen villaya baskın düzenledi. 

Yapılan baskında 6 kişi gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 27 adet cep telefonu, 75 adet sim kart, 6 adet bilgisayar, 20 bin TL nakit para, 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dolu fişek ele geçirildi. 

Operasyon sonrasında 4’ü erkek, 2’si kadın 6 kişi İstanbul’da gözaltına alınarak Bodrum’a getirildi.
 

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