Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sahte çakarlı lüks pikaba Taksim'de ceza yağdı

İstanbul . Taksim'de sahte çakar kullanırken yakalanan ve ceza yazılan lüks bir pikap sahibi ceza öderken vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sahte çakarlı lüks pikaba Taksim'de ceza yağdı

İstanbul . Taksim'de sahte çakar kullanırken yakalanan ve ceza yazılan lüks bir pikap sahibi ceza öderken vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 19:50
Sahte çakarlı lüks pikaba Taksim'de ceza yağdı

Sahte çakarlı lüks pikaba Taksim'de ceza yağdı


Yollarda emniyet şeritlerini kullanarak vatandaşlara zor anlar yaşatan sahte çakarlı araçlara ceza yagıyor. Taksim'de ceza yazılan lüks bir pikap sahibi ceza öderken vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ana yollarda, toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu bölgelerde sahte çakarlarla trafiği alt üste eden magandalara ceza yağıyor. 2 bin liranın üstünde cezaya çarptırılan araç sürücüleri ve sahipleri sahte çakarlarını sökerken, trafik kontrollerinde yakalanan bir sürücü ekiplere cezasını öderken, vatandaşlar da hatıra fotoğraf çektirdi.

İstanbul Taksim'de trafik uygulamasında ilginç anlar yaşandı. Uygulamada trafik ekipleri, lüks bir pikabın çakar kullandığını tespit ederek durdurdu. Lüks cip sürücüsüne 2 bin 4 lira para cezası kesildi. Vatandaşlar ise ceza kesilen cip önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.


İstanbul Taksim'de çakar kullandığı tespit edilen lüks pikabın sürücüsüne 2 bin 4 lira para cezası kesildi. Vatandaşlar ise ceza kesilen pikabın önünde fotoğraf çekindi.


Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından otomobillerde çakar kullanılmasının sona erdirilmesi için başlatılan çakar uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda trafik polisleri, Taksim Meydanı çevresinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada bir pikabın sürücüsü durduruldu. Lüks pikapta çakar bulunduğunu tespit eden polis, sürücü hakkında idari işlem yaparak, 2 bin 4 lira para cezası kesti. Vatandaşlar ise para cezası kesilen pikabın önünde öz çekim yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastaneden çalınan ambulans ormanda bulundu
Hastaneden çalınan ambulans ormanda bulundu
Ankara'da markete bombalı saldırı
Ankara'da markete bombalı saldırı
Üniversite öğrencileri Yozgaz'ta kaza geçirdi, 26 yaralı var
Üniversite öğrencileri Yozgaz'ta kaza geçirdi, 26 yaralı var
Gülseren Kartalcı cinayeti, Katil Canoğlu'na müebbet
Gülseren Kartalcı cinayeti, Katil Canoğlu'na müebbet
Özlem Akusta cinayeti, Seri katilin izi ATM görüntelerinden çıktı
Özlem Akusta cinayeti, Seri katilin izi ATM görüntelerinden çıktı
Adıyaman'da iki genç kadının ölümüne 6 gözaltı
Adıyaman'da iki genç kadının ölümüne 6 gözaltı
Adapazarı'nda feci kaza, kız kardeşleri ölüm ayırdı
Adapazarı'nda feci kaza, kız kardeşleri ölüm ayırdı
Adıyaman'da 2 kadın vahşice öldürüldü
Adıyaman'da 2 kadın vahşice öldürüldü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort