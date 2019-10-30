Sahte çakarlı lüks pikaba Taksim'de ceza yağdı



Yollarda emniyet şeritlerini kullanarak vatandaşlara zor anlar yaşatan sahte çakarlı araçlara ceza yagıyor. Taksim'de ceza yazılan lüks bir pikap sahibi ceza öderken vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ana yollarda, toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu bölgelerde sahte çakarlarla trafiği alt üste eden magandalara ceza yağıyor. 2 bin liranın üstünde cezaya çarptırılan araç sürücüleri ve sahipleri sahte çakarlarını sökerken, trafik kontrollerinde yakalanan bir sürücü ekiplere cezasını öderken, vatandaşlar da hatıra fotoğraf çektirdi.

İstanbul Taksim'de trafik uygulamasında ilginç anlar yaşandı. Uygulamada trafik ekipleri, lüks bir pikabın çakar kullandığını tespit ederek durdurdu. Lüks cip sürücüsüne 2 bin 4 lira para cezası kesildi. Vatandaşlar ise ceza kesilen cip önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



İstanbul Taksim'de çakar kullandığı tespit edilen lüks pikabın sürücüsüne 2 bin 4 lira para cezası kesildi. Vatandaşlar ise ceza kesilen pikabın önünde fotoğraf çekindi.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından otomobillerde çakar kullanılmasının sona erdirilmesi için başlatılan çakar uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda trafik polisleri, Taksim Meydanı çevresinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada bir pikabın sürücüsü durduruldu. Lüks pikapta çakar bulunduğunu tespit eden polis, sürücü hakkında idari işlem yaparak, 2 bin 4 lira para cezası kesti. Vatandaşlar ise para cezası kesilen pikabın önünde öz çekim yaptı.