Sahte cinci Hoca Süleyman Aras skandalı | 17 yaşındaki kız çocuğunu alıkoymuş

Konya'da cinci hoca olarak tanınan 53 yaşındaki Süleyman Aras adındaki şahıs tuzağına düşürdüğü 17 yaşındaki kız çocuğuna ATV ekranlarında evlenme teklifi edince ortalık karıştı.

Hilal adındaki genç kızın önce ailesini tuzağına düşüren Süleyman Aras'ın, değişik tarihlerde aile fertlerinden 3 bin TL aldığı, karşılığında evde bulunan şüpheli eşyaları okuyarak yardımcı olduğu öne sürüldü.Canlı yayında önce kız çocuğuna manevi babalık yaptığını söyleyen sahte hoca daha sonra evleneceğini söyleyince stüdyo bir anda karıştı.

BÜYÜ MÜREKKEBİNE DE ZAM GELDİ

Her seansta artan miktarlarda para talep edildiğini söyleyen aile üyeleri "Bize safran mürekkebine zam geldi, haberiniz var mı diyerek çıkıştı, kızımın psikolojisi düzelsin diye yardım isterken o çocuğumuzu 17 yaşında bizden kopardı" diyerek isyan etti.

Anne Şerife ve Almanya'da çalışan baba Arif sahte hocanın elinden kızlarını koparmak için çaba harcarken, Hilal adlı genç kız Süleyman Aras'tan ayrılmayacağını söyleyerek tüm itirazlara rağmen stüdyoyu terk etti.

Bu arada canlı yayında telefonla bağlanan sahte hocanın eski bir kurbanı "Kendisi sağlık bakanlığına başvurarak Efsun Hastanesi açmak istediğini ancak bu talebin geri çevrildiğini" söyledi.

Bir başka mağdur da 17 yaşındaki genç kıza dini nikah töreninde kendisinin şahitlik yapılması için teklif geldiğini ihbar etti.

Sahte cinci hocanın Hilal adlı genç kızı 18 yaşına girmesi için evinde alıkoyduğunu belirten anne Şerife hanım, yetkililere düştüğü çaresizliği anlatırken "Lütfen devlet bu tür tuzaklara düşen çocukları kurtarmak için bize yardım etsin" diye seslendi.

Bu arada sahte hocanın Konya'da değişik suçlardan yargılandığıyla ilgili gelen bilgiler Müge Anlı tarafından izleyici ile paylaşıldı.

MÜGE ANLI İSYAN ETTİ

Sahte cinci hocanın ipliğini pazara çıkaran ünlü sunucu Müge Anlı, Süleyman Aras'ı karşısına alarak "İnanmayın inanmayın, ey halkım bunun gibi yüzlercesi binlercesi var. Karısına çocuğuna faydası olmayan adamın size ne faydası olacak? Hangi dinde, hangi kitapta yazıyor 53 yaşındaki adamın 17 yaşındaki çocuğun peşinde dolanan bu adam? Düğüm çözmek için 3 bin lira almış! Hangi kitapta yazıyor düğüm çözmenin duası? Nas duasını Felak Duasını sen okuyanca farklı ben okuyunca farklı, aileden biri okuyanca farklı mı oluyor? Bıçağın üzerine atılmış düğümü çözmek için bin felak okuma kuralı kim koymuş? Nerede yazıyor bunlar?

Bütün bunlar Adaletin geç tecelli etmesinden ortaya çıkıyor. Umarım yetkililer bu gibi sahtekarlara hak ettiği cezanın verilmesi için harekete geçer."