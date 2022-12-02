Sahte doktorun foyasını kıskanç sevgili ortaya çıkarmış



Günlerdir Türkiye'nin gündeminde tartışma konusu haline gelen sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın astsubay sevgilisi C.T.'nin ifadesi ortaya çıktı. Özkiraz'ın yalanının 'diğer sevgilisinin' C.T.'ye sosyal medya üzerinden ulaşmasıyla açığa çıktığı öğrenildi.

Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan ve 'sahte doktor' olduğu anlaşılan Ayşe Özkiraz'ı ihbar eden astsubay sevgilinin ifadesi ortaya çıktı. Sahte doktorun foyasını ise kıskançlık ortaya çıkardı.



Özkiraz, sosyal medya üzerinden astsubay C.T. ile sevgili oldu. Kendisini de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi olarak tanıttı.

HASTANE KANTİNİNDE BULUŞUYORLARDI

Kanal D Ana Haber'de yer verilen habere göre, ikilinin genellikle hastanenin kantininde buluştuğu ortaya çıktı. Buluşmalarda Özkiraz'ın üstünde ise hep beyaz bir doktor önlüğünün olduğu ve astsubay sevgilinin Özkiraz'dan şüphelenmediği ifade edildi.

Astsubay sevgili C.T. ifadesinde şunları kaydetti:

"Bir gün rahatsızlandım, Ayşem'i aradım. Beni Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne çağırdı. Doktor önlüğü ve steteskopla karşıladı. Kendisini muayene için randevu alınırken kadın doğum asistanı olarak tanıttı."

'HİÇ ARKADAŞIN YOK MU?'

Astsubay sevgili bu sözlerden şüphelendi ancak sahte doktor Özkiraz durumu geçiştirdi. Sahte doktor bu kez sevgilisini 'Mezun oluyorum' diyerek okula çağırdı.

C.T., Özkiraz'ın sözlerinden şüphelendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çapa Tıp Fakültesi'nin mezuniyet töreniydi, ancak daha önceden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğunu söylemişti. Durumdan şüphelendim. 'Hiç arkadaşın yok mu?' dedim. O da daha fazla şüphelenmemem için partide diğer öğrencilerle fotoğraf çektirdi."

Sonra da sahte doktor Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine taşındı ve Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümü'nde staj yaptığını söyledi.

KISKANÇLIK KRİZİ YALANI ORTAYA ÇIKARDI

Tüm bunlar yaşanırken astsubay sevgiliye sosyal medyadan bir kişi ulaştı. O kişi ise sahte doktorun diğer sevgilisiydi. Ayşe Özkiraz'ın yalan söylediğini, doktor olmadığını söyledi.

Astsubay C.T., konuya ilişkin ifadesinde şunları söyledi:

"Ben önce inanmadım. Bana gösterdiği fotoğraflardan ev adresini buldum. Orada da annesinin ev hanımı, babasının ise kamyon şoförü olduğunu öğrendim. Hemen Özkiraz'ı aradım. Evinin orada buluştuk. Yalan söylediğini itiraf etti."

