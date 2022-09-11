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Sahte dolarla 20 milyon liralık vurgunu polis ortaya çıkardı

Dubai’den gelen 999 bin 550 doların içinde bulunduğu çantayı, sahte para dolu çantayla değiştirerek çalan şüpheliler yakalandı. Polis, 3 şüpheliyi kullandıkları çantalardan tespit ederken, gerçek dolarlar evdeki çekmecelerden çıktı.

11 Eylül 2022 Pazar 12:13
Sahte dolarla 20 milyon liralık vurgunu polis ortaya çıkardı

Sahte dolarla 20 milyon liralık vurgunu polis ortaya çıkardı

Fatih'te daha çok arap kökenlilerin döviz işlemlerini yapan döviz bürosuna getirilen 1 milyon liraya yakın parayı, yine arap uyruklu 3 kişinin sahte parayla değiştirdiği ortaya çıktı

İstanbul Fatih’te çalıştıkları döviz bürosuna Dubai’den gelen 999 bin 550 doların içinde bulunduğu çantayı, sahte para dolu çantayla değiştirerek çalan şüpheliler yakalandı. Polis, 3 şüpheliyi kullandıkları çantalardan tespit ederken, gerçek dolarlar evdeki çekmecelerden çıktı.

Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir döviz bürosunda, 11 Mayıs’ta; işyeri sahibi Irak uyruklu Majıd Mukdad Alnaji, polisi arayarak kendisine gelen 1 milyon civarındaki doların sahte olduğunu ihbar etti. Alnaji, ihbar üzerine işyerine gelen polise durumu anlattı.


Alnaji, çalışanları Abdullah Nabell Mohamed (27) ile Fıras Hameed Kareem’in (38), Dubai’den kendisine gönderilen 999 bin 550 doları almak için Kapalıçarşıya gittiğini, bir süre sonra dönen çalışanların verdiği çantadan 1 milyon 125 bin 500 dolar çıktığını ancak bu paraların tamamının geçersiz olduğunu söyledi.


GERÇEK PARA ÇANTASI İLE SAHTE PARA ÇANTASINI DEĞİŞTİRDİLER

Bunun üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda parayı almaya giden Mohamed ile Kareem’in kullandıkları güzergahtaki güvenlik kameraları incelendi.

'SIRT ÇANTASI' AYRINTISI

Polis görüntülerden, Mohamed ile Kareem’in Kapalıçarşıdan çıktıktan sonra işyeri istikametine yürürken arkalarından başka birisinin geldiğini, bu kişideki çantanın çalışanların kullandığı çantaya benzediğini ve şüphelilerin bir süre sonra çantaları değiştirdiğini fark etti.
Son şüphelinin yine Irak uyruklu Murad Abdullah Mohamedalı olduğunu belirleyen polis, zanlının adresini tespit etti.

GERÇEK PARALAR SIRT ÇANTASINI DEĞİŞTİREN ZANLININ EVİNDEN ÇIKTI

Fatih polisi, Mohamedali’nin Bayrampaşa’daki evine baskın düzenledi. Baskında şüphelilerin sahte paralarla 
değiştirdikleri dolarlar, yatak odasındaki çekmecelerin altından çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerden Abdullah Nabeel Mohammed ve Murad Abdullah Mohamedalı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Fıras Hameed Kareem ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin olaydan sonra sırt çantasıyla yürüdükleri ve zanlılardan Murad Abdullah Mohamedalı’nın değiştirdiği çantayla evinin bulunduğu apartmana girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
FatihİstanbulDöviz Bürosu
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