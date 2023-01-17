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Sahte engelli raporu çetesi 80 bin TL'ye emekli yapmış

İzmir polisi son yılların en büyük sahte engelli raporu düzenleyen çetesini ortaya çıkardı. 380 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, çete içerisinde kamu görevlileri, doktor ve joker olarak engelli muayenelerine girenler aranıyor.

17 Ocak 2023 Salı 15:03
Sahte engelli raporu çetesi 80 bin TL'ye emekli yapmış

Sahte engelli raporu çetesi 80 bin TL'ye emekli yapmış


Kamu kaynaklarını sahte evraklarla sülük gibi emen çete üyelerine yönelik İzmir merkezli operasyonda ilginç detaylar ortaya çıktı.
İzmir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyonda sahte engelli raporu aldıkları ve rapor çıkardıkları belirlenen 380 şüpheli için gözaltı kararı verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin usulsüz şekilde engelli sağlık kurulu raporu aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Bu doğrultuda ekipler sahte rapor alan ve buna yardım eden kişileri tespit etti. Çete üyelerinin, engelli raporu çıkarmak için uyguladığı yöntemler ise görevlileri hayrete düşürdü.

380 ŞÜPHELİYE YÖNELİK GÖZALTI KARARI

Başlatılan eş zamanlı operasyonda aralarında organizatör, doktorların da bulunduğu hastane çalışanları aracı ve sahte rapor sahiplerinin bulunduğu 380 şüpheliye yönelik gözaltı kararı alındığı bildirildi.

13 ŞÜPHELİNİN 'JOKER' OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İzmir merkezli 18 ilde, sahte engelli raporu hazırladığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. 

Şüphelilerden 32'sinin organizatör olduğu belirlendi. 'Joker' olarak adlandırılan 13 şüphelinin de sağlam veya engel oranı düşük kişilerin yerine geçen, çeşitli hastalıkları bulunanlar olduğu saptandı. Şüphelilerden 1'inin doktor, 6'sının memur, 28'inin hastane çalışanı, 51'inin aracı ve 249'unun ise sahte rapor sahibi olduğu tespit edildi. 

Şüphelilerin, kamu hastaneleri ile bazı özel hastanelerde kullanılan kayıt sistemi üzerinden 'sahte hastalık tanısı oluşturma', 'ilaç muafiyet raporu yazma' gibi usulsüzlükler yaptıkları belirtildi.

Şüphelilerin ayrıca rapor alabilmek için gereken tetkiklere, çeşitli hastalıkları bulunan 'joker'leri soktukları tespit edildi.

Sahte evraklar 249 kişiye, 25 bin ile 80 bin TL arasında değişen rakamlarla sahte engelli raporu çıkarıldığı kaydedildi. İlk belirlemelere göre, 380 şüphelinin 'nitelikli dolandırıcılık', 'görevi kötüye kullanma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işleyerek kamuyu yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.


YÜKSEK TANSİYON İÇİN ZEYTİN, KAN ŞEKERİ İÇİN PİRİNÇ

Öte yandan şüphelilerin; sağlık kuruluna görünecek kişileri, rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri, doktorları ise yanlış yönlendikleri, bu yöntemle usulsüz rapor sağladıkları belirlendi. 

Bu kişilere erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz ulaşım kartı gibi engelli bireylere tanınan birçok hak ve hizmetten yararlanması için sahte rapor düzenlendiği tespit edildi. 

Bunun yanı sıra rapor sürecinin tüm aşamalarının şebeke üyelerince takip edildiği, rapor alacaklara muayene öncesi kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonlarının yüksek çıkması için de zeytin yedirildiği ortaya çıktı. 

Son Güncelleme: 17.01.2023 18:37
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Engelli RaporuSahte Engelli
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